Appartement dans un nouvel immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada

Appartements à vendre à Ciudad Quesada, Alicante, avec jardin ou solarium

Situé dans la charmante ville de Ciudad Quesada, à Rojales, Alicante, ce nouveau programme immobilier privé allie architecture moderne et confort au quotidien. Réputé pour son style de vie méditerranéen décontracté, le quartier offre la proximité du littoral et un large éventail de services accessibles à pied, idéal pour une résidence principale ou des vacances.

Le projet est idéalement situé à proximité des principales commodités : 0,3 km d'une pharmacie, 0,6 km d'un supermarché, 0,6 km de cafés et restaurants, 0,8 km d'un centre de santé, 1,5 km d'un parcours de golf, 2 km d'une école internationale, 6,2 km d'un centre commercial, 7,5 km de la plage de Guardamar, 12,4 km du centre-ville de Torrevieja et 39,6 km de l'aéroport d'Alicante.

Les appartements à vendre à Ciudad Quesada sont soigneusement conçus et disposent d'espaces communs paysagers paisibles autour d'une grande piscine. Cette oasis de verdure offre un cadre paisible pour se détendre ou profiter de moments conviviaux. De plus, chaque appartement dispose d'une place de parking attitrée au sein d'une résidence sécurisée, pour un confort optimal.

Disponibles en 2 et 3 chambres, ces élégants appartements disposent soit d'un jardin privé au rez-de-chaussée, soit d'un spacieux solarium sur le toit au dernier étage. À l'intérieur, vous découvrirez des espaces de vie ouverts et lumineux comprenant un salon, une salle à manger et une cuisine entièrement équipée. Des salles de bains modernes et des chambres spacieuses rendent chaque logement à la fois confortable et pratique au quotidien.

ALC-01037