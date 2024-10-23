Appartement dans un nouvel immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja

Appartements de 2 et 3 chambres avec jardin ou solarium à Aguas Nuevas, Torrevieja

Situés dans le prestigieux quartier d'Aguas Nuevas à Torrevieja, ces appartements modernes allient confort et proximité de la mer. Le quartier est réputé pour ses commodités accessibles toute l'année, son littoral magnifique et son style de vie méditerranéen décontracté. Les résidents bénéficient d'un accès facile aux commerces de proximité, aux restaurants animés et aux parcs bien entretenus.

Les appartements sont idéalement situés à seulement 1 km des plages de La Mata et Los Locos, à 400 m des commerces de proximité tels que supermarchés et pharmacies, à 2,5 km du célèbre centre commercial Habaneras, à seulement 3 km du centre-ville de Torrevieja, à environ 13,5 km du parcours de golf le plus proche, Las Colinas, à 2,2 km du pittoresque parc naturel de La Mata, ainsi qu'à 43,5 km de l'aéroport d'Alicante et à 67,5 km de l'aéroport international de Murcie.

Cette résidence sécurisée dispose de vastes espaces verts, d'une piscine commune avec un bassin pour enfants et d'un parking souterrain réservé à chaque logement. Les immeubles de faible hauteur sont conçus pour préserver l'intimité et la vie en extérieur.

Disponibles en deux configurations, les appartements à vendre à Torrevieja, Alicante, comprennent des logements en rez-de-chaussée avec de grands jardins privés et des logements en dernier étage avec des solariums privés sur le toit. Chaque logement offre 2 ou 3 chambres et 2 salles de bain, avec des finitions haut de gamme. Les intérieurs comprennent une cuisine entièrement équipée (hors électroménager), la climatisation gainable pré-installée, le chauffage au sol dans les salles de bain, des chauffe-eau électriques et des stores motorisés dans le séjour. Les salles de bain sont livrées entièrement équipées et prêtes à l'emploi.

ALC-01095