  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Casares
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga

Appartement dans un nouvel immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga

Casares, Espagne
depuis
$608,785
;
17
Laisser une demande
ID: 32739
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol
  • Village
    Casares

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Maisons résidentielles neuves avec solariums et terrasses à Casares Costa

Casares Costa est une charmante région côtière de la municipalité de Casares, alliant tradition andalouse et art de vivre méditerranéen. Réputée pour ses plages de sable, son ambiance paisible et sa beauté naturelle, la région offre un équilibre idéal entre détente et accessibilité. Elle abrite des clubs de plage, des restaurants et des sentiers pittoresques, tout en conservant un caractère résidentiel paisible. Plusieurs parcours de golf prestigieux sont également à proximité, offrant des conditions idéales pour les loisirs et l'investissement.

Ces maisons exclusives à vendre à Malaga sont situées dans un quartier calme et bien desservi de Casares Costa. Elles se trouvent à 13 km du luxueux port de plaisance de Sotogrande, à 15 km de la pittoresque ville d'Estepona et à 38 km de Marbella, haut lieu de la gastronomie, du shopping et de la vie nocturne.

Le complexe offre de nombreux équipements communs tels que des piscines extérieures, une salle de sport entièrement équipée, un sauna et un hammam traditionnels, des espaces de coworking et même un simulateur de golf. C'est une excellente option pour un confort de vie optimal et une valeur à long terme.

Ce nouveau complexe résidentiel comprend 99 appartements modernes de 2 et 3 chambres. Les logements du rez-de-chaussée bénéficient de jardins privés, tandis que les penthouses offrent de spacieux solariums et une vue panoramique sur la mer. Chaque unité dispose de grandes terrasses aménagées pour la vie en extérieur.


AGP-00995

Localisation sur la carte

Casares, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
el Verger, Espagne
depuis
$395,549
Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$427,825
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$853,490
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$4,34M
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$292,086
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga
Casares, Espagne
depuis
$608,785
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Afficher tout Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$424,525
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Afficher tout Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Altea, Espagne
depuis
$575,625
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Luxueux Appartements Écologiques à 50 m de la Plage à Altea Appartements luxueux situés à Altea, une ville de la côte est de l'Espagne, connue pour sa beauté pittoresque et ses attractions culturelles. Elle est située dans la province d'Alicante, dans la Communauté valencienne. Altea est rép…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Espagne
depuis
$300,959
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 67–89 m²
9 objets immobiliers 9
Le bâtiment se compose de 12 appartements. Piscine commune sur le toit de l'immeuble
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
67.0 – 77.0
231,341 – 359,218
Apartment 3 chambres
78.0 – 89.0
324,343 – 452,220
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications