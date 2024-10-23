  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Malaga
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga

Malaga, Espagne
depuis
$286,066
;
19
Laisser une demande
ID: 27613
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Malaga Costa del Sol
  • Ville
    Malaga

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements exclusifs avec piscine sur le toit dans le centre historique de Malaga

Le centre historique de Malaga est l'un des quartiers les plus dynamiques du sud de l'Espagne, où tradition et modernité se mêlent harmonieusement. Ici, les ruelles étroites regorgeant de charmants cafés, d'authentiques bars à tapas et de boutiques s'ouvrent sur de grandes places bordées de monuments historiques, de musées et d'attractions culturelles. Vivre dans ce quartier, c'est être baigné au quotidien par l'histoire, l'art et l'atmosphère méditerranéenne.

Les appartements à vendre à Malaga se distinguent par leur emplacement privilégié. Depuis le complexe, la plage de sable doré de La Malagueta est à seulement 1 km, tandis que l'aéroport de Malaga est à 9 km. Pour ceux qui apprécient le glamour de la Costa del Sol, Puerto Banús est à 54 km et Marbella à 47 km, offrant un accès facile à la vie urbaine locale et aux destinations côtières exclusives.

Les espaces communs ont été conçus pour allier détente et loisirs. Les toits des immeubles sont agrémentés de piscines, de terrasses ensoleillées et d'espaces détente où les résidents peuvent se détendre tout en profitant d'une vue panoramique sur la ville. Le projet comprend également des espaces paysagers et un parking souterrain privé, apportant confort et praticité au quotidien.

À l'intérieur, les appartements allient design contemporain et atmosphère chaleureuse et accueillante. De grandes fenêtres et des espaces ouverts baignent chaque logement de lumière naturelle, tandis que des finitions haut de gamme et des cuisines modernes créent un environnement fonctionnel et élégant. De spacieuses terrasses et balcons prolongent les espaces de vie extérieurs, profitant ainsi pleinement du climat andalou.


AGP-01006

Localisation sur la carte

Malaga, Espagne
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Denia, Espagne
depuis
$417,916
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
la Nucia, Espagne
depuis
$426,157
Complexe résidentiel Miami Towers
San Javier, Espagne
depuis
$474,410
Immeuble Amanecer
Orihuela, Espagne
depuis
$209,982
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Monforte del Cid, Espagne
depuis
$547,411
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$286,066
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$1,41M
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Afficher tout Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas
Mijas, Espagne
depuis
$453,233
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Maisons avec vue sur le golf et indice d'efficacité énergétique « A » dans une zone privilégiée de Mijas Ce nouveau développement est situé à Mijas, l'une des municipalités les plus recherchées de la Costa del Sol. La région offre un mélange diversifié de culture espagnole traditionnelle, d'…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Orizonne
Complexe résidentiel Orizonne
Complexe résidentiel Orizonne
Complexe résidentiel Orizonne
Complexe résidentiel Orizonne
Afficher tout Complexe résidentiel Orizonne
Complexe résidentiel Orizonne
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
depuis
$373,094
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Surface 82–108 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe Orizonne est situé dans une zone naturelle, à seulement 2 km du centre de Villajoyosa et à 10 km de Benidorm. Les plages du Paradis, Bolnou et Asparaio sont à proximité. Villajoyosa — une ville calme et confortable sur la Costa Blanca, où il y a tout ce dont vous avez besoin pour…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
82.0
412,030
Apartment 3 chambres
108.0
447,347
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications