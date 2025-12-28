  1. Realting.com
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Torrevieja, Espagne
depuis
$324,915
L'année de construction 2026
Appartements de 2 et 3 chambres avec jardin ou solarium à Aguas Nuevas, Torrevieja Situés dans le prestigieux quartier d'Aguas Nuevas à Torrevieja, ces appartements modernes allient confort et proximité de la mer. Le quartier est réputé pour ses commodités accessibles toute l'année, son litt…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Torrevieja, Espagne
depuis
$337,864
L'année de construction 2026
Appartements de 2 et 3 chambres avec jardin ou solarium à Aguas Nuevas, Torrevieja Situés dans le prestigieux quartier d'Aguas Nuevas à Torrevieja, ces appartements modernes allient confort et proximité de la mer. Le quartier est réputé pour ses commodités accessibles toute l'année, son litt…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
La Mata, Espagne
depuis
$314,172
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Surface 84–113 m²
3 objets immobiliers 3
Complexe résidentiel de type fermé Eden Beach avec 3 piscines pour adultes et enfants, espaces verts et sportifs, aire de jeux, parking.Le prix comprend:salles de bains entièrement équipées,armoires intégrées dans toute la maison,climatisation,équipement de cuisine meublé et équipé,stores au…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
84.0
335,573
Apartment 3 chambres
101.0 – 113.0
624,048 – 682,921
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
TekceTekce
Complexe résidentiel Residencial La Isla III
Complexe résidentiel Residencial La Isla III
Complexe résidentiel Residencial La Isla III
Torrevieja, Espagne
depuis
$271,510
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 73–101 m²
5 objets immobiliers 5
Résidencial "La Isla III"  est un complexe urbain composé de 44 appartements jumelés de 2 et 3 chambres. Le complexe dispose d'un grand jardin commun et d'une piscine commune. Le complexe résidentiel est situé à proximité de tous types de services et à environ 500 mètres de la plage de Los L…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
73.0 – 80.0
324,034 – 334,631
Apartment 3 chambres
81.0 – 101.0
334,631 – 379,728
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Afficher tout Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Torrevieja, Espagne
depuis
$344,228
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 9
Surface 71–89 m²
2 objets immobiliers 2
Dans ce quartier résidentiel vous disposerez de maisons de 2 ou 3 chambres dans un immeuble moderne. Les espaces communs comprendront 3 piscines, une salle de sport, un court de padel et de grands jardins
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
71.0 – 89.0
417,995 – 428,592
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Espagne
depuis
$300,959
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 67–89 m²
9 objets immobiliers 9
Le bâtiment se compose de 12 appartements. Piscine commune sur le toit de l'immeuble
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
67.0 – 77.0
234,313 – 363,832
Apartment 3 chambres
78.0 – 89.0
328,509 – 458,028
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Afficher tout Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Torrevieja, Espagne
depuis
$389,523
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Surface 85 m²
1 objet immobilier 1
À Torrevieja, la perle de la Costa Blanca, une nouvelle icône de l'immobilier est en train de naître : Kasia V, le dernier projet résidentiel. Ce complexe résidentiel de cinq étages et 34 unités redéfinit le concept de luxe et de confort en centre-ville. Kasia V est majestueusement situé au…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
85.0
387,381
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Espagne
depuis
$250,597
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 78–179 m²
9 objets immobiliers 9
Le complexe résidentiel Lagoons Village by TM est situé dans un environnement naturel privilégié — entre le parc naturel de La Mata et la lagune rose de Torrevieja. Laguna Rosa sera composée de 240 logements de différents types tels que des appartements, des bungalows, des duplex et des vill…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
78.0
269,636
Apartment 2 chambres
98.0 – 149.0
313,202 – 369,719
Apartment 3 chambres
129.0 – 179.0
381,494 – 446,254
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Torrevieja, Espagne
depuis
$335,391
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
Surface 146 m²
1 objet immobilier 1
Ocean Dream by TM est situé dans une zone privilégiée de Punta Prima : à côté de la zone naturelle protégée de Lo Ferris, à seulement 300 mètres de la plage de Cala Pieteras et à seulement 5 minutes de Torrevieja. L'urbanisation comptera un total de 36 maisons avec 2 et 3 chambres, 2 salles …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
146.0
485,109
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Complexe résidentiel POSIDONIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel POSIDONIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel POSIDONIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel POSIDONIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel POSIDONIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel POSIDONIA RESIDENCIAL
Torrevieja, Espagne
depuis
$484,947
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 9
Surface 72–106 m²
2 objets immobiliers 2
Nouveau complexe à Punta Prima, Alicante, au bord de la mer, avec des maisons de 2 ou 3 chambres, 2 salles de bains et de grandes terrasses. Les zones communes auront des piscines, une aire de jeux pour enfants et de grands jardins. Avec vue sur la mer, sur la première ligne ou à quelques mè…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
72.0
528,675
Apartment 3 chambres
106.0
675,856
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Complexe résidentiel Nalia Resort
Complexe résidentiel Nalia Resort
Complexe résidentiel Nalia Resort
Complexe résidentiel Nalia Resort
Complexe résidentiel Nalia Resort
Complexe résidentiel Nalia Resort
Torrevieja, Espagne
depuis
$292,697
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 131 m²
1 objet immobilier 1
Nalia Resort – luxe à Torrevieja. Torrevieja — l'une des villes touristiques les plus importantes de la Costa Blanca grâce à ses plages et ses parcs naturels comme la Laguna Rosa. C'est pour cette raison qu'Immosol, en tant que promoteur, a l'un de ses projets vedettes dans cette ville d'Ali…
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
