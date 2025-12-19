  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Rojales
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Duly Lo Marabu Villas
Complexe résidentiel Duly Lo Marabu Villas
Complexe résidentiel Duly Lo Marabu Villas
Complexe résidentiel Duly Lo Marabu Villas
Complexe résidentiel Duly Lo Marabu Villas
Afficher tout Complexe résidentiel Duly Lo Marabu Villas
Complexe résidentiel Duly Lo Marabu Villas
Rojales, Espagne
depuis
$495,320
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 107–123 m²
3 objets immobiliers 3
Le complexe résidentiel dispose d'une piscine commune avec espaces verts, d'un espace spa (salle de sport, sauna, jacuzzi) et d'un espace enfants. Il y a une infrastructure développée à distance de marche : des commerces, un centre commercial, un centre médical, des pharmacies, des bureaux …
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Afficher tout Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$343,136
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 chambres avec terrasses spacieuses à Quesada Ciudad Quesada est une ville dynamique et bien établie de la Costa Blanca, réputée pour ses commodités accessibles toute l'année, son atmosphère internationale et sa proximité avec les magnifiques plages méditerranéennes…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Afficher tout Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$373,181
L'année de construction 2025
Appartements à vendre à Ciudad Quesada, Alicante, avec jardin ou solarium Situé dans la charmante ville de Ciudad Quesada, à Rojales, Alicante, ce nouveau programme immobilier privé allie architecture moderne et confort au quotidien. Réputé pour son style de vie méditerranéen décontracté, le…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
OneOne
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Espagne
depuis
$290,324
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 78–79 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe résidentiel dispose d'une piscine commune avec espaces verts, d'un espace spa (salle de sport, sauna, jacuzzi) et d'un espace enfants. Il y a une infrastructure développée à distance de marche : des commerces, un centre commercial, un centre médical, des pharmacies, des bureaux …
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Afficher tout Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$377,171
L'année de construction 2025
Appartements à vendre à Ciudad Quesada, Alicante, avec jardin ou solarium Situé dans la charmante ville de Ciudad Quesada, à Rojales, Alicante, ce nouveau programme immobilier privé allie architecture moderne et confort au quotidien. Réputé pour son style de vie méditerranéen décontracté, le…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Afficher tout Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$484,095
L'année de construction 2025
Appartements à vendre à Ciudad Quesada, Alicante, avec jardin ou solarium Situé dans la charmante ville de Ciudad Quesada, à Rojales, Alicante, ce nouveau programme immobilier privé allie architecture moderne et confort au quotidien. Réputé pour son style de vie méditerranéen décontracté, le…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Afficher tout Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$321,394
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 chambres avec terrasses spacieuses à Quesada Ciudad Quesada est une ville dynamique et bien établie de la Costa Blanca, réputée pour ses commodités accessibles toute l'année, son atmosphère internationale et sa proximité avec les magnifiques plages méditerranéennes…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Afficher tout Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Espagne
depuis
$336,687
L'année de construction 2026
Appartements de luxe de 2 et 3 chambres avec piscine commune à Ciudad Quesada, Alicante Nichées dans le prestigieux quartier de Ciudad Quesada, à Rojales, ces résidences exceptionnelles offrent un mélange incomparable de tranquillité et de raffinement. La région est réputée pour la beauté de…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Afficher tout Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Espagne
depuis
$413,164
L'année de construction 2026
Appartements de luxe de 2 et 3 chambres avec piscine commune à Ciudad Quesada, Alicante Nichées dans le prestigieux quartier de Ciudad Quesada, à Rojales, ces résidences exceptionnelles offrent un mélange incomparable de tranquillité et de raffinement. La région est réputée pour la beauté de…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Afficher tout Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$486,445
L'année de construction 2025
Appartements à vendre à Ciudad Quesada, Alicante, avec jardin ou solarium Situé dans la charmante ville de Ciudad Quesada, à Rojales, Alicante, ce nouveau programme immobilier privé allie architecture moderne et confort au quotidien. Réputé pour son style de vie méditerranéen décontracté, le…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Afficher tout Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Espagne
depuis
$357,877
L'année de construction 2026
Appartements de luxe de 2 et 3 chambres avec piscine commune à Ciudad Quesada, Alicante Nichées dans le prestigieux quartier de Ciudad Quesada, à Rojales, ces résidences exceptionnelles offrent un mélange incomparable de tranquillité et de raffinement. La région est réputée pour la beauté de…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Afficher tout Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Espagne
depuis
$363,764
L'année de construction 2026
Appartements de luxe de 2 et 3 chambres avec piscine commune à Ciudad Quesada, Alicante Nichées dans le prestigieux quartier de Ciudad Quesada, à Rojales, ces résidences exceptionnelles offrent un mélange incomparable de tranquillité et de raffinement. La région est réputée pour la beauté de…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements modernes avec jardins privés à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements modernes avec jardins privés à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements modernes avec jardins privés à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements modernes avec jardins privés à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements modernes avec jardins privés à Ciudad Quesada
Afficher tout Immeuble Appartements modernes avec jardins privés à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements modernes avec jardins privés à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$425,684
L'année de construction 2025
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec jardins privés à Ciudad Quesada Situés dans la ville prisée de Ciudad Quesada, ces appartements allient tranquillité et accessibilité. Le quartier est réputé pour son dynamisme, son cadre pittoresque et ses commodités accessibles toute l'année. L…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Afficher tout Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Rojales, Espagne
depuis
$406,622
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 94–137 m²
3 objets immobiliers 3
AREAbeach IV propose 30 maisons d'exception, chacune avec un terrain privé, une cuisine extérieure et une piscine. Chaque détail est soigneusement sélectionné pour garantir une finition de haute qualité et une urbanisation qui prend le plus grand soin à chaque aspect de votre bien-être
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Afficher tout Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Urbanizacion Dona Pepa, Espagne
depuis
$321,327
Options de finition Аvec finition
Surface 83–116 m²
4 objets immobiliers 4
Pour ceux qui recherchent l'intimité ou une enclave de tranquillité, les appartements de luxe Euromarina — option idéale. Bénéficiant d'un emplacement privilégié sur le littoral le plus éblouissant d'Espagne, ces propriétés offrent non seulement un chez-soi, mais une invitation à vivre plein…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
83.0 – 90.0
348,281 – 368,217
Apartment 3 chambres
116.0
496,037
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Quartier résidentiel Euromarina Villas
Quartier résidentiel Euromarina Villas
Quartier résidentiel Euromarina Villas
Quartier résidentiel Euromarina Villas
Quartier résidentiel Euromarina Villas
Afficher tout Quartier résidentiel Euromarina Villas
Quartier résidentiel Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Espagne
depuis
$435,468
Options de finition Аvec finition
Surface 131–205 m²
8 objets immobiliers 8
Euromarina présente sa collection sélectionnée de villas de luxe sur la Costa Blanca et la Costa Calida, des joyaux architecturaux situés dans les coins les plus idylliques du littoral méditerranéen. Imaginez vous réveiller au son des vagues, bronzer plus de 300 jours par an et avoir la lib…
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller