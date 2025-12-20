  1. Realting.com
Appartements dans les nouveaux bâtiments

Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Santa Pola, Espagne
depuis
$353,679
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
La Costa Blanca… The hidden place in El Levante Español that can be incredibly affordable. Apartments with frontal views of the Mediterranean Sea and golden sand beaches. Homes built to high standard in a lovely residential complex in Gran Alcant. From your own terrace, you will be …
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Espagne
depuis
$314,980
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
BAHIA Bungalows, beauty and functionality to enjoy every day’;s life, with all the comfort.  Because you deserve it. Prices under construction and turnkey for June 2023. Gran Alacant is an area located in the Cape of Santa Pola.  You could say that it is the Mediterranean in its purest…
