  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. el Verger
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante

el Verger, Espagne
depuis
$542,702
;
9
Laisser une demande
ID: 27675
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Village
    el Verger

Caractéristiques de la propriété

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements neufs de 1 à 3 chambres avec piscine et spa à El Verger, Alicante

Niché au cœur de la région de la Marina Alta, El Verger allie avec sérénité charme côtier et commodités du quotidien. Entouré d'un cadre naturel exceptionnel, ce village paisible est situé à proximité des plages dorées de la Costa Blanca, offrant un cadre idéal pour la détente et la vie quotidienne.

Depuis ces appartements à vendre à Alicante, situés à moins de 500 mètres, les résidents peuvent accéder à des supermarchés, des restaurants et des services de proximité. Les plages de sable de Les Deveses sont à seulement 1,3 km. Ondara et le grand centre commercial Portal de la Marina sont à 5,1 km, tandis que la ville cosmopolite de Dénia se trouve à 10,5 km au nord-est. Le club de golf de La Sella est à 12,7 km et le golf d'Oliva Nova à 13,6 km au nord. Les aéroports d'Alicante et de Valence sont respectivement à 104 km et 111 km.

Ce complexe résidentiel a été soigneusement conçu pour allier harmonieusement nature et modernité. Les résidents bénéficient de vastes jardins paysagers, d'une piscine rafraîchissante, d'une salle de sport entièrement équipée, d'un jacuzzi, d'un sauna, d'un espace de coworking et d'un club social accueillant, le tout dans un environnement privé et sécurisé.

Ces appartements contemporains sont disponibles en 1, 2 ou 3 chambres, chacun offrant de généreux espaces intérieurs et de grandes terrasses idéales pour la vie en extérieur. Conçus avec une attention particulière aux détails, les logements intègrent des finitions haut de gamme et des espaces de vie ouverts pour maximiser le confort et la lumière naturelle. Chaque unité comprend une place de parking en surface et un ascenseur desservant tous les étages.


ALC-01096

Localisation sur la carte

el Verger, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
depuis
$417,916
Complexe résidentiel Isea Views
Calp, Espagne
depuis
$857,253
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$1,32M
Immeuble Appartements de 2 chambres avec vue panoramique sur la mer à Finestrat
Finestrat, Espagne
depuis
$517,980
Immeuble Amanecer
Orihuela, Espagne
depuis
$209,982
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
el Verger, Espagne
depuis
$542,702
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Complexe résidentiel BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Complexe résidentiel BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Complexe résidentiel BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Complexe résidentiel BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Afficher tout Complexe résidentiel BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Complexe résidentiel BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Finestrat, Espagne
depuis
$260,822
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Conçu pour vivre avec une fonctionnalité maximale, en supervisant la mer Méditerranée, BREEZE est la nouvelle communauté privée et fermée, dans un quartier très calme, avec des communications faciles et à proximité des plages, (moins de 8 kms de la Cala de Finestrat) et le parcours de golf e…
Agence
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Laisser une demande
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Orihuela, Espagne
depuis
$311,136
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 72–121 m²
5 objets immobiliers 5
Le complexe est situé à Orihuela Costa — Il s'agit d'une station balnéaire pittoresque faisant partie de la Costa Blanca espagnole. Ici, vous pourrez profiter du paysage méditerranéen original - vallées, pinèdes et chênaies, prairies riches en arômes de diverses plantes odorantes. Les lacs s…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
72.0
353,051
Apartment 3 chambres
82.0 – 84.0
347,282 – 388,485
Maison
121.0
676,906
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Afficher tout Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$659,248
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Appartements avec Terrasses Spacieuses Dans une Résidence à Malaga Fuengirola Les appartements sont situés dans la région résidentielle populaire de Fuengirola, sur la Costa del Sol. Fuengirola attire des visiteurs tout au long de l'année grâce à son climat agréable, ses nombreuses commodité…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications