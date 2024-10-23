Appartement dans un nouvel immeuble Maisons économes en énergie avec vue sur le golf à Mijas

Maisons avec vue sur le golf et indice d'efficacité énergétique « A » dans une zone privilégiée de Mijas

Ce nouveau développement est situé à Mijas, l'une des municipalités les plus recherchées de la Costa del Sol. La région offre un mélange diversifié de culture espagnole traditionnelle, d'équipements modernes et de proximité avec les plages, les terrains de golf et les principales destinations de la Costa del Sol. Elle offre une beauté pittoresque et un climat méditerranéen doux pour une qualité de vie exceptionnelle. Mijas offre un style de vie unique qui s'adresse à un large éventail d'acheteurs, de ceux qui recherchent des maisons de vacances aux investisseurs à la recherche d'opportunités de location et aux familles à la recherche de résidences permanentes.

Le projet est situé juste à côté du club de golf de Calanova, à moins de 5 minutes en voiture de la communauté privilégiée de La Cala de Mijas et de ses plages de sable immaculées, offrant un style de vie unique et exclusif pour les amateurs de golf. À seulement 2 km, vous trouverez un large éventail de services et d'équipements quotidiens : marchés de rue, supermarchés, centres de santé, quincailleries, pharmacies et centres éducatifs, culturels et sportifs. La proximité et l'accès pratique à l'autoroute principale A-7 facilitent tous les déplacements. Le développement se trouve à 11 km de la ville voisine de Fuengirola, à 19 km du centre du village blanchi à la chaux de Mijas Pueblo, à 22 km de Marbella, à 30 km de Puerto Banus et à 33 km de l'aéroport international de Malaga.

Il s'agit d'un projet de complexe résidentiel fermé avec une sélection de résidences modernes parfaites pour ceux qui recherchent un style de vie sûr et détendu. Le projet offre plus qu'une simple maison, il offre un style de vie. Il vous permet de vous immerger dans la tranquillité de vastes espaces verts et de profiter de la piscine commune conçue pour les adultes et les enfants. Les espaces communs améliorent votre bien-être avec la salle de sport sur place et un club social, des espaces soigneusement conçus pour vous garder actif et pour accueillir des réunions sociales, le tout sans sortir du confort de votre communauté.

Ces maisons à vendre à Mijas, Malaga sont conçues pour offrir un maximum de confort et de bien-être. Avec des espaces ouverts, des matériaux de première qualité et un design moderne et fonctionnel, les résidences créent une maison unique pour vous et votre famille. Toutes les unités bénéficient d'une harmonie entre l'intérieur et l'extérieur avec des terrasses qui vous invitent à vous détendre et à profiter d'une vue dégagée sur le parcours de golf ou l'environnement naturel environnant. Chaque recoin des appartements a été soigneusement planifié pour tirer le meilleur parti de la lumière naturelle. Des intérieurs généreux, intelligemment distribués avec de grandes fenêtres assurent une atmosphère lumineuse et accueillante dans la maison.

AGP-00939