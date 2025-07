Complexe résidentiel Vitania Home

Découvrez un nouveau projet exclusif qui repense le concept de vie de luxe sur la Costa Blanca. Situé au cœur de Calpe, ce complexe innovant offre la combinaison parfaite de design moderne, de durabilité et de confort, créé pour ceux qui recherchent un style de vie exceptionnel.

Le projet présente 52 appartements uniques avec 1, 2 et 3 chambres, adaptés à une variété de besoins. Ils ont tous de grandes terrasses avec vue panoramique, vous permettant de profiter de la mer et de la nature environnante directement de la maison.

Pour votre repos et votre bien-être, il y a une piscine privée et un solarium, idéal pour utiliser plus de 300 jours ensoleillés par an. Pour les besoins professionnels, il existe un domaine de coworking qui favorise la productivité et l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Le complexe offre une tranquillité d'esprit complète grâce à la sécurité 24 heures sur 24 et à un système de vidéosurveillance privé.

Les intérieurs de l'appartement sont des finitions lumineuses et de haute qualité, conçues pour maximiser l'utilisation de la lumière naturelle et créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. Le projet introduit des technologies durables et des équipements économes en énergie, ce qui réduit l'impact environnemental et les coûts des services publics.

À votre service parking souterrain pour la commodité et la sécurité, ainsi que l'entrepôt et les locaux commerciaux directement sur le territoire du complexe, assurant la disponibilité de tout ce dont vous avez besoin.

Le complexe est situé à seulement 3 minutes de la plage, offrant un accès rapide et facile à la mer et des loisirs actifs. Calpe est connu pour son climat exceptionnel.

Ce projet ne consiste pas seulement à acheter une maison, il s'agit d'accéder à une nouvelle norme de luxe et de bien-être. Qu'il s'agisse d'une résidence permanente, d'une résidence secondaire ou d'un investissement, il y a tout ce dont vous avez besoin pour profiter de chaque moment. La date de transfert de la clé est prévue pour janvier 2028.