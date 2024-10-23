Appartement dans un nouvel immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid

Appartements de golf de 3 chambres à prix abordable à Monforte del Cid

Les appartements sont situés à quelques mètres du parcours de golf de Monforte del Cid, Monforte del Cid est une petite ville située dans la province d'Alicante, dans la communauté valencienne d'Espagne. La ville a une riche histoire qui remonte à l'Antiquité. Elle est habitée depuis la préhistoire et divers sites archéologiques autour de la région témoignent de sa longue histoire. Elle a été influencée par diverses cultures, notamment les Romains et les Maures. Monforte del Cid conserve son charme espagnol traditionnel avec des rues étroites, des bâtiments blanchis à la chaux et une atmosphère détendue typique de nombreuses villes espagnoles. Elle célèbre divers festivals locaux tout au long de l'année, qui incluent souvent de la musique, de la danse et de la gastronomie traditionnelles. Bien que relativement petite, Monforte del Cid présente plusieurs points d'intérêt. L'église de Santiago Apóstol est un monument remarquable, avec son architecture distinctive. La ville offre également de belles vues sur la campagne environnante, en particulier sur les chaînes de montagnes voisines. Dans l'ensemble, Monforte del Cid est une charmante ville espagnole avec une histoire riche, une architecture traditionnelle et un fort sens de la communauté, offrant aux visiteurs un aperçu de la vie espagnole authentique loin de l'agitation des grandes villes.

Étant idéalement situés, les appartements à vendre à Monforte del Cid sont à distance de marche du terrain de golf et de l'école internationale Magno. Ils se trouvent également à 6 km du centre-ville de Monforte del Cid, à 15 km du centre-ville d'Elche, à 17 km du centre-ville d'Alicante et de la plage, et à seulement 21,3 km de l'aéroport international d'Alicante.

Cette communauté dispose d'une grande piscine commune, de jardins luxuriants et d'un parking.

À l'intérieur de ces appartements, vous disposez de trois chambres et de deux salles de bains. Tous les appartements sont livrés avec des cuisines entièrement meublées équipées d'une plaque de cuisson en céramique, d'une hotte aspirante et d'un four. Ils disposent également de climatisation avec pompe à chaleur, d'eau chaude aérothermique, de peinture blanche lisse sur les murs et le plafond, de portes et fenêtres en PVC avec double vitrage et d'armoires encastrées dans les chambres. Les appartements du rez-de-chaussée disposent d'un jardin, tandis que les duplex disposent de grandes terrasses.

ALC-00947