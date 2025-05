Complexe résidentiel Nwcia Village

Un village moderne de design et de construction où vous pourrez profiter du climat, du soleil toute l'année, vue imprenable sur les baies de Benidorm et Albir et mener un mode de vie sain. Il est proche de tous les services et du centre sportif de La Nusia. La taille des maisons et leur configuration les rendent idéales pour les clients qui ont besoin de plus d'espace, pour ceux qui veulent faire un usage rentable de leurs biens en louant une propriété tout en gardant la maison, ou pour ceux qui veulent un espace pour les jeux, un bureau ou une zone pour les plus petits membres de la famille. Les maisons ont plusieurs terrasses avec de belles vues, parking pour deux voitures et un jardin avec accès direct aux espaces communs. Beaucoup ont également un solarium où vous pouvez profiter des soirées en plein air avec vos amis.