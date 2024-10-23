Appartement dans un nouvel immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas

Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec vue sur les Salinas à San Miguel

San Miguel de Salinas est une charmante ville de l'intérieur des terres située dans la province d'Alicante. Connue pour son caractère espagnol traditionnel et sa proximité avec la campagne et la côte, elle offre un style de vie paisible et bien desservi. Entourée de nature et de lacs salés, elle est un choix populaire pour ceux qui recherchent un mélange de détente et de commodité.

Depuis la résidence, les commodités du quotidien sont facilement accessibles : supermarchés et restaurants sont à seulement 0,6 km, tandis que le centre-ville est à seulement 1 km. Le golf de Villamartín est à 6,8 km et le centre commercial La Zenia Boulevard à 9,1 km. Les plages d'Orihuela Costa, comme Playa Flamenca, sont à environ 10,7 km. Torrevieja est à 13,6 km et la ville animée de Murcie à 57,9 km. Les aéroports les plus proches sont l'aéroport international de Murcie (61,2 km) et l'aéroport d'Alicante (63,5 km), offrant une excellente desserte.

La résidence est située dans un immeuble résidentiel récent de 7 étages au design moderne et épuré. Elle dispose de vastes espaces communs, dont une grande piscine, des espaces verts paysagers, des places de parking souterraines et des caves. Un ascenseur dessert facilement tous les niveaux.

Les appartements à vendre à San Miguel de Salinas sont disponibles en différentes configurations, avec 2 ou 3 chambres et 2 salles de bain. Les appartements du rez-de-chaussée bénéficient de jardins privés, tandis que ceux du dernier étage bénéficient de solariums privés avec vue panoramique. Tous les logements comprennent une cuisine ouverte et un salon donnant sur de spacieuses terrasses, idéales pour profiter du climat méditerranéen. Des finitions haut de gamme garantissent style et confort.

ALC-01074