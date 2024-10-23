Appartement dans un nouvel immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement

  1. Realting.com
Marbella, Espagne
depuis
$1,18M
;
21
ID: 27596
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Ville
    Marbella

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara

San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larges avenues et sa proximité avec la mer créent une atmosphère côtière détendue, tout en étant proche des destinations les plus prestigieuses de Marbella. Avec un esprit communautaire présent toute l'année, une excellente gastronomie et des connexions faciles, le quartier offre un cadre de vie idéal.

Depuis les appartements à vendre à Marbella Malaga, les commodités du quotidien sont facilement accessibles : la plage est à moins d'1 km, Puerto Banús à un peu moins de 3 km, le centre-ville de Marbella à environ 9 km et l'aéroport international de Malaga à seulement 48 km.

L'extérieur du complexe est conçu pour favoriser le bien-être et les liens sociaux. Il dispose d'une piscine à débordement panoramique sur le toit offrant une vue imprenable, d'une piscine paisible au rez-de-jardin et de jardins paysagers de style méditerranéen encadrant les espaces communs. Chaque détail, des spacieuses terrasses ensoleillées aux élégants espaces de réception et de conciergerie, met l'accent sur la détente, la convivialité et la vie contemporaine en bord de mer.

L'intérieur des appartements se distingue par son design moderne, fonctionnel et sophistiqué. Des espaces ouverts et spacieux, une lumière naturelle abondante et une intégration harmonieuse entre les espaces intérieurs et extérieurs créent une atmosphère fraîche et accueillante. Chaque appartement est soigneusement conçu pour maximiser le confort, alliant lignes épurées et finitions élégantes pour un équilibre parfait entre style et praticité.


AGP-01010

Localisation sur la carte

Marbella, Espagne
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
