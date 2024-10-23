  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Vila Joiosa Villajoyosa
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa

Appartement dans un nouvel immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa

la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
depuis
$706,337
;
35
Laisser une demande
ID: 27859
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Ville
    la Vila Joiosa Villajoyosa

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa

Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagne. Connue pour ses bâtiments vibrants et colorés, la ville offre un charmant mélange de richesse historique, de traditions culturelles et d'attractions modernes. Villajoyosa a une riche histoire qui remonte à l’Antiquité. Initialement colonisée par les Phéniciens, puis par les Romains, elle a connu diverses influences culturelles au fil des siècles. Le nom de la ville, qui signifie « Ville Joyeuse » en valencien, reflète son atmosphère agréable. Le centre historique de Villajoyosa se caractérise par ses rues étroites et sinueuses et ses maisons aux couleurs vives. Ces bâtiments colorés, face à la mer Méditerranée, constituent l'un des sites les plus emblématiques de la ville. La ville est célèbre pour son festival annuel des Maures et des Chrétiens, qui a lieu fin juillet. Cette célébration vibrante comprend des défilés élaborés, des batailles simulées et divers événements culturels commémorant les batailles entre les Maures et les Chrétiens pendant la Reconquista. Villajoyosa possède plusieurs belles plages, dont Playa Centro, Playa El Paraiso et Playa Torres. Ces plages sont connues pour leur sable fin et doré, leurs eaux claires et leurs excellentes installations, ce qui les rend populaires auprès des locaux et des touristes. La ville est entourée de paysages naturels époustouflants, notamment de collines et de montagnes offrant des possibilités de randonnées et d'activités de plein air. Les vues panoramiques sur la côte constituent un attrait majeur pour les visiteurs.

Grâce à leur emplacement stratégique, ces appartements à vendre à Villajoyosa, Alicante sont à quelques pas de la plage, à 3 km du centre-ville de Villajoyosa et de toutes ses commodités, 7 km du pittoresque parcours de golf Puig Campana de 18 trous, 11 km du centre-ville de Benidorm et à seulement 52 km de l'aéroport d'Alicante.

La résidence dispose d'une grande piscine, de jardins luxuriants et de places de parking en option.

À l'intérieur de ces appartements modernes, vous disposez de deux ou trois chambres doubles avec placards selon le modèle, deux salles de bains dont une attenante à la chambre principale, une cuisine ouverte équipée et un coin repas, et un salon spacieux. avec de grandes fenêtres à la française qui laissent entrer suffisamment de lumière naturelle et mènent à la terrasse/balcon bien exposé.


ALC-00929

Localisation sur la carte

la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$314,320
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Benidorm, Espagne
depuis
$470,630
Complexe résidentiel Edenia l
Denia, Espagne
depuis
$266,049
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$466,182
Complexe résidentiel Halar
Alicante, Espagne
depuis
$338,345
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
depuis
$706,337
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Afficher tout Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Calp, Espagne
depuis
$857,253
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 18
Surface 74–109 m²
2 objets immobiliers 2
Isea Views sont deux tours de 18 étages situées dans un complexe résidentiel de luxe. Le complexe dispose d'une piscine extérieure avec couloir de nage, padel, pétanque, ping-pong, putting green, point de vue des marais salants et aire de jeux pour enfants. Également dans l'une des tours, il…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
74.0 – 109.0
1,05M – 1,94M
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Appartements Avec Vue Océan à Dehesa de Campoamor Alicante
Immeuble Appartements Avec Vue Océan à Dehesa de Campoamor Alicante
Immeuble Appartements Avec Vue Océan à Dehesa de Campoamor Alicante
Immeuble Appartements Avec Vue Océan à Dehesa de Campoamor Alicante
Immeuble Appartements Avec Vue Océan à Dehesa de Campoamor Alicante
Afficher tout Immeuble Appartements Avec Vue Océan à Dehesa de Campoamor Alicante
Immeuble Appartements Avec Vue Océan à Dehesa de Campoamor Alicante
Orihuela, Espagne
depuis
$313,143
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Appartements de 2 ou 3 Chambres Vue Océan à Dehesa de Campoamor Costa Blanca Niché dans la partie surélevée de Dehesa de Campoamor, à proximité immédiate du port de plaisance et des célèbres plages de Cala de Campoamor et Platja de La Glea, ce complexe résidentiel présente une charmante esca…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Afficher tout Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
la Nucia, Espagne
depuis
$374,359
L'année de construction 2027
Maisons de 2 et 3 Chambres à La Nucia, Près de Benidorm et Altea Ces immobiliers sont situés à La Nucia, une ville paisible de la Costa Blanca, dans la province d'Alicante. Nichées dans un cadre naturel pittoresque, ils se trouvent à proximité de la célèbre Cité Sportive, qui offre des insta…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications