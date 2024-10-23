Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante

Luxueux Appartements Écologiques à 50 m de la Plage à Altea

Appartements luxueux situés à Altea, une ville de la côte est de l'Espagne, connue pour sa beauté pittoresque et ses attractions culturelles. Elle est située dans la province d'Alicante, dans la Communauté valencienne. Altea est réputée pour ses vues imprenables, avec une charmante vieille ville perchée sur une colline surplombant la mer Méditerranée, appelant le Santorin de la Costa Blanca. Si vous appréciez la beauté naturelle et un environnement détendu, Altea pourrait vous séduire. La ville abrite des sites historiques, dont l'église de La Mare de Déu del Consol, ainsi que des galeries d'art et des boutiques d'artisans. Si vous aimez les activités culturelles. Le climat méditerranéen de cette région se caractérise généralement par des hivers doux et des étés chauds. Si vous préférez un climat chaud et ensoleillé, Altea peut convenir à vos préférences. Altea a la réputation d'être une ville décontractée et conviviale. La communauté locale est diversifiée, avec un mélange d'habitants locaux et d'expatriés. Cela contribue à l’atmosphère accueillante.

Grâce à leur emplacement optimal, ces appartements à vendre à Alicante se trouvent à quelques pas de la plage, du centre-ville et des commodités quotidiennes, à 1 km du port et du Yacht Club d'Altea et de la gare, à 1,2 km du centre médical d'Altea, à 2 km du Búnker de la playa de Altea un monument historique local, à 3 km du Mirador riu Algar un sentier de randonnée local, à 4,9 km du luxuriant parcours de golf d'Altea de 18 trous, à 7 km de l'école internationale AIS Altea, à 8,5 km d'Aqualandia Benidorm un grand parc aquatique , à 9,2 km du centre-ville de Benidorm et à seulement 65 km de l'aéroport international d'Alicante.

Viva Altea Beach a une classe énergétique A, ce qui signifie des économies d'énergie et économiques afin que vous puissiez vivre votre vie facilement et confortablement dans un bâtiment durable, avec des panneaux solaires et un système aérothermique dans chaque appartement inclus dans le prix.

À l'intérieur de cette communauté moderne, vous disposez d'un grand parking souterrain avec la possibilité d'installer une borne de recharge électrique pour les voitures, d'ascenseurs qui accèdent à tous les étages et, au rez-de-chaussée, de deux grandes unités commerciales.

Les appartements sont proposés à la vente dans différents modèles. À l'intérieur des modèles penthouse d'une chambre, vous disposez de toilettes, d'une chambre double avec une armoire intégrée et d'une salle de bain avec douche à l'italienne, d'une cuisine ouverte spacieuse et d'un coin repas, ainsi que d'un salon spacieux. Espace avec de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle et mènent à la terrasse/balcon très spacieux.

Dans les modèles de deux chambres à l'étage intermédiaire, vous disposez de deux grandes chambres doubles toutes deux dotées de placards, la chambre principale dispose également d'une salle de bains privative avec douche à l'italienne, vous disposez d'une autre salle de bains qui dispose également d'une douche à l'italienne, d'une débarras, une cuisine américaine et un coin repas, ainsi qu'un salon spacieux avec de grandes fenêtres donnant sur le balcon.

Remarque : Tous les appartements sont entièrement équipés de la climatisation. L'achat d'une place de parking est obligatoire. Il sera permis de demander la licence touristique.

ALC-00869