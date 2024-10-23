  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. San Miguel de Salinas
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas

San Miguel de Salinas, Espagne
depuis
$323,738
;
13
Laisser une demande
ID: 27711
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Région
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Ville
    San Miguel de Salinas

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec vue sur les Salinas à San Miguel

San Miguel de Salinas est une charmante ville de l'intérieur des terres située dans la province d'Alicante. Connue pour son caractère espagnol traditionnel et sa proximité avec la campagne et la côte, elle offre un style de vie paisible et bien desservi. Entourée de nature et de lacs salés, elle est un choix populaire pour ceux qui recherchent un mélange de détente et de commodité.

Depuis la résidence, les commodités du quotidien sont facilement accessibles : supermarchés et restaurants sont à seulement 0,6 km, tandis que le centre-ville est à seulement 1 km. Le golf de Villamartín est à 6,8 km et le centre commercial La Zenia Boulevard à 9,1 km. Les plages d'Orihuela Costa, comme Playa Flamenca, sont à environ 10,7 km. Torrevieja est à 13,6 km et la ville animée de Murcie à 57,9 km. Les aéroports les plus proches sont l'aéroport international de Murcie (61,2 km) et l'aéroport d'Alicante (63,5 km), offrant une excellente desserte.

La résidence est située dans un immeuble résidentiel récent de 7 étages au design moderne et épuré. Elle dispose de vastes espaces communs, dont une grande piscine, des espaces verts paysagers, des places de parking souterraines et des caves. Un ascenseur dessert facilement tous les niveaux.

Les appartements à vendre à San Miguel de Salinas sont disponibles en différentes configurations, avec 2 ou 3 chambres et 2 salles de bain. Les appartements du rez-de-chaussée bénéficient de jardins privés, tandis que ceux du dernier étage bénéficient de solariums privés avec vue panoramique. Tous les logements comprennent une cuisine ouverte et un salon donnant sur de spacieuses terrasses, idéales pour profiter du climat méditerranéen. Des finitions haut de gamme garantissent style et confort.


ALC-01074

Localisation sur la carte

San Miguel de Salinas, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$273,515
Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Monforte del Cid, Espagne
depuis
$329,624
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$256,636
Complexe résidentiel Alonis Living
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
depuis
$381,663
Immeuble Immobiliers Vue Mer en Pleine Nature à Mijas, Malaga
Mijas, Espagne
depuis
$1,21M
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Espagne
depuis
$323,738
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Afficher tout Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Finestrat, Espagne
depuis
$518,032
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 106–109 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe résidentiel SEAVIEW 6, situé dans la zone prestigieuse de la Costa Blanca, offre une combinaison unique de beauté naturelle et de confort urbain. Entouré de montagnes et avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée, le complexe offre une atmosphère tranquille. En même temps, i…
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$853,490
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$765,198
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications