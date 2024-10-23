  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Finestrat
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat

Finestrat, Espagne
$329,658
36
ID: 33112
Dernière actualisation: 27/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Village
    Finestrat

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements 2 chambres avec vue imprenable sur la Méditerranée à Finestrat

Situés à Finestrat, l'un des quartiers les plus calmes et prisés de la Costa Blanca, ces appartements de luxe offrent un cadre de vie paisible, entourés de beautés naturelles, de parcours de golf et de plages méditerranéennes. Cette ville côtière allie charme montagnard et proximité de la mer et bénéficie de plus de 320 jours d'ensoleillement par an.

Les commodités sont facilement accessibles : les services de proximité les plus proches se trouvent à seulement 0,5 km, notamment des boutiques, des cafés et des restaurants. Le centre-ville de Finestrat est à 1,2 km et le golf de Puig Campana à 3,6 km. Benidorm et ses plages animées sont à seulement 4,7 km, tandis que la magnifique Playa de Poniente est à 5,1 km. Villajoyosa se trouve à 9,6 km, la ville d'Alicante à 39,8 km et l'aéroport international d'Alicante à seulement 53,4 km, assurant ainsi des liaisons de transport fluides.

Ce complexe résidentiel, soigneusement conçu, s'étend sur trois immeubles de faible hauteur, chacun comptant 33 appartements, pour un total de 99 logements. Le complexe comprend trois piscines séparées, des espaces verts paysagers, une aire de jeux pour enfants, une salle de gymnastique, un terrain de padel et un parking, créant ainsi un environnement dynamique et serein.

Ces élégants appartements à vendre à Finestrat sont proposés en trois configurations : des appartements en rez-de-chaussée à partir de 87,54 m², des appartements au deuxième étage à partir de 98,02 m² avec terrasses, et des appartements spacieux au dernier étage de 153,79 m² avec solarium privé. Tous les logements comprennent 2 chambres et 2 salles de bain, bénéficient d'une abondante lumière naturelle et sont équipés de systèmes d'insonorisation et de climatisation performants. Chaque propriété offre une vue panoramique sur la mer Méditerranée et les toits de Benidorm depuis les espaces de vie intérieurs et extérieurs.


ALC-01081

Localisation sur la carte

Finestrat, Espagne
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

