  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Torrevieja
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja

Torrevieja, Espagne
depuis
$337,864
;
17
Laisser une demande
ID: 27680
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Région
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Ville
    Torrevieja

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements de 2 et 3 chambres avec jardin ou solarium à Aguas Nuevas, Torrevieja

Situés dans le prestigieux quartier d'Aguas Nuevas à Torrevieja, ces appartements modernes allient confort et proximité de la mer. Le quartier est réputé pour ses commodités accessibles toute l'année, son littoral magnifique et son style de vie méditerranéen décontracté. Les résidents bénéficient d'un accès facile aux commerces de proximité, aux restaurants animés et aux parcs bien entretenus.

Les appartements sont idéalement situés à seulement 1 km des plages de La Mata et Los Locos, à 400 m des commerces de proximité tels que supermarchés et pharmacies, à 2,5 km du célèbre centre commercial Habaneras, à seulement 3 km du centre-ville de Torrevieja, à environ 13,5 km du parcours de golf le plus proche, Las Colinas, à 2,2 km du pittoresque parc naturel de La Mata, ainsi qu'à 43,5 km de l'aéroport d'Alicante et à 67,5 km de l'aéroport international de Murcie.

Cette résidence sécurisée dispose de vastes espaces verts, d'une piscine commune avec un bassin pour enfants et d'un parking souterrain réservé à chaque logement. Les immeubles de faible hauteur sont conçus pour préserver l'intimité et la vie en extérieur.

Disponibles en deux configurations, les appartements à vendre à Torrevieja, Alicante, comprennent des logements en rez-de-chaussée avec de grands jardins privés et des logements en dernier étage avec des solariums privés sur le toit. Chaque logement offre 2 ou 3 chambres et 2 salles de bain, avec des finitions haut de gamme. Les intérieurs comprennent une cuisine entièrement équipée (hors électroménager), la climatisation gainable pré-installée, le chauffage au sol dans les salles de bain, des chauffe-eau électriques et des stores motorisés dans le séjour. Les salles de bain sont livrées entièrement équipées et prêtes à l'emploi.


ALC-01095

Localisation sur la carte

Torrevieja, Espagne
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$469,714
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$865,263
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Finestrat, Espagne
depuis
$353,168
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Espagne
depuis
$300,959
Immeuble Beaux appartements avec intérieurs ensoleillés à Benalmádena, Malaga
Benalmadena, Espagne
depuis
$694,565
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Torrevieja, Espagne
depuis
$337,864
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Afficher tout Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$1,32M
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements Dans une Résidence Exceptionnelle Dans une Zone Prestigieuse à Fuengirola Les appartements sont situés à Fuengirola, une station touristique située entre les autres villes célèbres de Benalmadena et Mijas. Fuengirola abrite toutes les commodités telles que des bars, des centres …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
depuis
$351,566
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 48–115 m²
3 objets immobiliers 3
Conception unique avec construction de haute qualité et matériaux haut de gamme. Complexe résidentiel Azure Residencial est situé à quelques mètres de la plage, entouré de montagnes. Dans les parties communes il y a une piscine, de vastes jardins, une aire de jeux, une salle de sport entière…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
350,814
Apartment 3 chambres
91.0 – 115.0
594,500 – 742,242
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$376,713
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications