  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Catalogne
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Barcelone
3
Barcelonais
1
Vallais-Occidental
2
Sabadell
2
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Afficher tout Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Sabadell, Espagne
depuis
$441,763
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Appartements à Sabadell avec piscine et parking dans un cadre urbain paisible Le quartier de Covadonga est réputé pour son environnement urbain calme et offre la proximité de toutes les commodités du quotidien, des écoles, des transports et des espaces verts. Le projet est à quelques pas des…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements dans une résidence proche de l'aéroport de Santa Eulàlia
Immeuble Appartements dans une résidence proche de l'aéroport de Santa Eulàlia
Immeuble Appartements dans une résidence proche de l'aéroport de Santa Eulàlia
Immeuble Appartements dans une résidence proche de l'aéroport de Santa Eulàlia
Immeuble Appartements dans une résidence proche de l'aéroport de Santa Eulàlia
Afficher tout Immeuble Appartements dans une résidence proche de l'aéroport de Santa Eulàlia
Immeuble Appartements dans une résidence proche de l'aéroport de Santa Eulàlia
lHospitalet de Llobregat, Espagne
depuis
$573,310
L'année de construction 2025
Appartements modernes avec balcons et terrasses à Santa Eulàlia Le quartier de l'Hospitalet de Llobregat est animé et bien développé. Il offre des parcs, des lieux culturels, des installations sportives et de nombreux services tels que des restaurants, des centres commerciaux et des centres …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Afficher tout Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Sabadell, Espagne
depuis
$318,346
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Appartements à Sabadell avec piscine et parking dans un cadre urbain paisible Le quartier de Covadonga est réputé pour son environnement urbain calme et offre la proximité de toutes les commodités du quotidien, des écoles, des transports et des espaces verts. Le projet est à quelques pas des…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
OneOne
Complexe résidentiel Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Complexe résidentiel Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Complexe résidentiel Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Complexe résidentiel Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Complexe résidentiel Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Afficher tout Complexe résidentiel Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Complexe résidentiel Edificio de 10 apartamentos para reformar en Castell Platja d Aro en la Costa Brava
Platja dAro, Espagne
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Agence
Scat Realty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Scat Realty
Langues
Русский, Español
Sur la carte
Realting.com
Aller