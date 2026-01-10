  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Villajoyosa
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Villajoyosa, Espagne
depuis
$292,421
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Surface 58–127 m²
4 objets immobiliers 4
Découvrez Villajoyosa dans notre nouveau complexe résidentiel situé au cœur de la ville, à quelques pas de la plage centrale. Ici vous trouverez des appartements avec 1, 2 et 3 chambres, offrant une vue sur la mer et le confort central.Le complexe dispose de nouveaux appartements, duplex et …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
58.0
289,714
Apartment 2 chambres
82.0
486,929
Apartment 3 chambres
90.0 – 127.0
663,200 – 924,641
EspanaTour
Complexe résidentiel Alonis Living
Complexe résidentiel Alonis Living
Complexe résidentiel Alonis Living
Complexe résidentiel Alonis Living
Complexe résidentiel Alonis Living
Complexe résidentiel Alonis Living
Complexe résidentiel Alonis Living
Villajoyosa, Espagne
depuis
$381,663
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 8
Surface 74–226 m²
4 objets immobiliers 4
Le complexe résidentiel Alonis Living Playa del Torres se distingue par son architecture innovante et élégante et se trouve à seulement 5 minutes à pied de l'idyllique Playa del Torres. C'est un endroit idéal pour ceux qui rêvent chaque jour de profiter de la brise marine, du soleil méditerr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
74.0
378,140
Apartment 2 chambres
106.0 – 226.0
436,316 – 751,627
Apartment 3 chambres
131.0
531,724
EspanaTour
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$738,559
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Allonbay Alba
Complexe résidentiel Allonbay Alba
Complexe résidentiel Allonbay Alba
Complexe résidentiel Allonbay Alba
Complexe résidentiel Allonbay Alba
Complexe résidentiel Allonbay Alba
Villajoyosa, Espagne
depuis
$916,019
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 95–120 m²
2 objets immobiliers 2
Nous vous présentons de luxueux appartements neufs, duplex et penthouses situés en bord de mer entre Benidorm et Villajoyosa sur la Costa Blanca. Ces élégants bâtiments blancs, chacun avec seulement six étages, sont entourés de vastes espaces verts et offrent une à quatre chambres avec des e…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
95.0
907,537
Apartment 3 chambres
120.0
1,27M
EspanaTour
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$412,895
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
TEKCE Real Estate
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$415,222
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
TEKCE Real Estate
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$767,636
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
TEKCE Real Estate
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$491,985
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Villajoyosa, Espagne
depuis
$351,566
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 48–115 m²
3 objets immobiliers 3
Conception unique avec construction de haute qualité et matériaux haut de gamme. Complexe résidentiel Azure Residencial est situé à quelques mètres de la plage, entouré de montagnes. Dans les parties communes il y a une piscine, de vastes jardins, une aire de jeux, une salle de sport entière…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
346,726
Apartment 3 chambres
91.0 – 115.0
587,572 – 733,592
EspanaTour
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$564,096
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Orizonne
Complexe résidentiel Orizonne
Complexe résidentiel Orizonne
Complexe résidentiel Orizonne
Complexe résidentiel Orizonne
Complexe résidentiel Orizonne
Complexe résidentiel Orizonne
Villajoyosa, Espagne
depuis
$373,094
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Surface 82–108 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe Orizonne est situé dans une zone naturelle, à seulement 2 km du centre de Villajoyosa et à 10 km de Benidorm. Les plages du Paradis, Bolnou et Asparaio sont à proximité. Villajoyosa — une ville calme et confortable sur la Costa Blanca, où il y a tout ce dont vous avez besoin pour…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
82.0
407,228
Apartment 3 chambres
108.0
442,133
EspanaTour
