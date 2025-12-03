  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Guardamar del Segura
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$273,515
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Un emplacement Premium, avec une communauté privée et des appartements construits avec le confort à l'esprit.Une façade à la pointe de la technologie incomparable et contemporaine avec des balcons-terrasses élégants. Appartements de luxe avec des finitions élevées qui attirent l'attention su…
Agence
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Laisser une demande
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$333,475
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$261,340
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$268,435
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$292,086
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$274,348
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$292,086
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel SaliSol RESORT
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$262,315
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Surface 79 m²
3 objets immobiliers 3
Complexe fermé avec piscine, espace vert, spa ouvert toute l'année. Le site comprend un espace de coworking, un bureau de poste intelligent, un café ouvert 24h/24, des bornes de recharge pour véhicules électriques et scooters et une aire de jeux pour enfants. Internet haut débit par fibre op…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
79.0
293,098 – 315,196
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$269,826
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 9
Surface 96 m²
3 objets immobiliers 3
Navale Residencial est une oasis de tranquillité en face du spectaculaire parc naturel de Las Dunas et de la mer. Ce complexe résidentiel moderne de 10 étages offre 18 appartements et 2 penthouses avec des espaces communs et une vue directe sur la mer depuis les étages supérieurs. Les espace…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
96.0
301,239 – 626,903
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
