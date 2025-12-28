  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Orihuela
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Afficher tout Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Orihuela, Espagne
depuis
$372,562
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 4
Lieu: Oriuela Costa / Playa FlamencaCoût: à partir de 340.000 €Date de livraison : août, octobre, novembre 2023Le complexe résidentiel Playa Flamenca est situé dans la municipalité d'Oriuela Costa, dans la zone éponyme de Playa Flamenca.Le complexe comprend plusieurs phases de construction. …
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Afficher tout Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$312,672
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Appartements luxueux avec piscine à proximité d'un golf à Orihuela, Alicante Ces appartements récemment construits sont situés à Orihuela, une ville du sud de la Communauté valencienne, dans la province d'Alicante. Alicante est la deuxième province la plus peuplée de la région valencienne, e…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Afficher tout Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$493,259
L'année de construction 2026
Appartements Élégants de 2, 3, 4 Chambres à Quelques Pas de la Plage à Playa Flamenca Située à quelques pas de la plage, cette résidence contemporaine offre un accès pratique aux nombreuses commodités quotidiennes de la ville côtière. Notamment, un marché hebdomadaire animé le samedi se tien…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
TekceTekce
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Afficher tout Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$347,414
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Appartements luxueux avec piscine à proximité d'un golf à Orihuela, Alicante Ces appartements récemment construits sont situés à Orihuela, une ville du sud de la Communauté valencienne, dans la province d'Alicante. Alicante est la deuxième province la plus peuplée de la région valencienne, e…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Afficher tout Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$382,639
L'année de construction 2026
Appartements Élégants de 2, 3, 4 Chambres à Quelques Pas de la Plage à Playa Flamenca Située à quelques pas de la plage, cette résidence contemporaine offre un accès pratique aux nombreuses commodités quotidiennes de la ville côtière. Notamment, un marché hebdomadaire animé le samedi se tien…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Afficher tout Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$277,931
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Appartements luxueux avec piscine à proximité d'un golf à Orihuela, Alicante Ces appartements récemment construits sont situés à Orihuela, une ville du sud de la Communauté valencienne, dans la province d'Alicante. Alicante est la deuxième province la plus peuplée de la région valencienne, e…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Espagne
depuis
$293,080
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 92–110 m²
3 objets immobiliers 3
Le complexe Ciñuelica se compose de quatre immeubles d'appartements, avec un total de 64 appartements de 2 et 3 chambres et 14 bungalows de 3 chambres. Le complexe résidentiel est construit avec des espaces communs comprenant 3 piscines, 2 jacuzzis, ainsi qu'un espace sportif et pour enfant…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
92.0
388,558
Apartment 3 chambres
94.0
458,028
Bungalow
110.0
388,558
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Complexe résidentiel Riomar Healthy Living
Complexe résidentiel Riomar Healthy Living
Complexe résidentiel Riomar Healthy Living
Complexe résidentiel Riomar Healthy Living
Complexe résidentiel Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Espagne
depuis
$170,777
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 69–98 m²
2 objets immobiliers 2
Residencial Riomar est une urbanisation périmétrique fermée avec 46 appartements médicaux de 1 et 2 chambres, avec parking en sous-sol, répartis dans un bloc avec rez-de-chaussée et 2 étages. Si vous avez des limitations de mobilité, ne vous inquiétez pas car Riomar Healthy Living disposera …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
69.0 – 98.0
184,860 – 214,296
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Afficher tout Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Orihuela, Espagne
depuis
$209,982
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
Vous avez envie d'une terrasse ? AMANECER X intègre luxe et fonctionnalité dans un concept inspirant, caractérisé par des formes, l'utilisation de matériaux de haute qualité, avec différentes textures et une excellente finition.Situé à Orihuela Costa, un quartier très paisible, entouré de bo…
Agence
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Laisser une demande
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Orihuela, Espagne
depuis
$311,136
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 72–121 m²
5 objets immobiliers 5
Le complexe est situé à Orihuela Costa — Il s'agit d'une station balnéaire pittoresque faisant partie de la Costa Blanca espagnole. Ici, vous pourrez profiter du paysage méditerranéen original - vallées, pinèdes et chênaies, prairies riches en arômes de diverses plantes odorantes. Les lacs s…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
72.0
353,117
Apartment 3 chambres
82.0 – 84.0
347,348 – 388,558
Maison
121.0
677,034
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller