Camp-de-Carthagène et Mer Mineure
Los Alcazares
Complexe résidentiel Costa Serena ApartmentsVillas
Complexe résidentiel Costa Serena ApartmentsVillas
Los Alcazares, Espagne
depuis
$370,155
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 85–112 m²
4 objets immobiliers 4
Les résidents peuvent profiter de la piscine commune et des jardins aménagés créés pour la détente. Jardins privés, décorés d'herbe artificielle, complètent harmonieusement chaque villa.Pour votre confort, il y a un parking souterrain avec une pré-installation pour recharger les véhicules él…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
85.0 – 101.0
373,237 – 408,228
Maison
103.0 – 112.0
500,371 – 570,353
Complexe résidentiel Miami Towers
San Javier, Espagne
depuis
$474,410
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
Surface 123 m²
1 objet immobilier 1
Complexe résidentiel surplombant la mer Méditerranée, avec accès direct de la piscine publique à la promenade et à la plage. Chaque propriété est livrée clé en main, non seulement équipée d'appareils de cuisine et de climatisation, mais également entièrement meublée. Le complexe dispose de :…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
123.0
524,865
Complexe résidentiel Amara Maris Apartments
San Javier, Espagne
depuis
$297,364
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Surface 51–115 m²
3 objets immobiliers 3
AMARA MARIS Plage & Spa — Il s'agit d'un nouveau complexe résidentiel de luxe situé sur la côte méditerranéenne, dans la magnifique station balnéaire de La Manga del Mar Menor, sur la Costa Cálida. Le complexe se compose de deux blocs de 9 étages avec 1 à 3 chambres, d'appartements avec terr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.0
335,913
Apartment 2 chambres
98.0
536,528
Apartment 3 chambres
115.0
641,501
