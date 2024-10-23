  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Fuengirola
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola

Appartement dans un nouvel immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola

Fuengirola, Espagne
depuis
$676,906
;
23
Laisser une demande
ID: 27939
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Ville
    Fuengirola

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements avec Terrasses Spacieuses Dans une Résidence à Malaga Fuengirola

Les appartements sont situés dans la région résidentielle populaire de Fuengirola, sur la Costa del Sol. Fuengirola attire des visiteurs tout au long de l'année grâce à son climat agréable, ses nombreuses commodités sociales, son atmosphère animée et sa beauté naturelle.

La résidence est située dans une zone parfaite près des villes de Fuengirola et de Benalmadena. La région offre toutes les conditions idéales pour s'installer, avec quelque chose pour les personnes de tous les groupes d'âge. La région est également très prisée des investisseurs qui souhaitent acheter une maison de vacances dans la Costa del Sol. Les appartements à Malaga Fuengirola se trouvent à 5 minutes en voiture de la plage, 10 minutes en voiture du centre-ville de Fuengirola, 15 minutes en voiture de l'aéroport international de Malaga et 20 minutes en voiture du centre-ville de Marbella.

La résidence sécurisée présente une architecture moderne et un design de bonne qualité. Le projet accorde une importance primordiale à la sécurité et à l'intimité des résidents. La résidence dispose d'un jardin magnifiquement aménagé, une salle de sport, un espace de travail, une piscine extérieure, un espace de bronzage, un SPA, une piscine intérieure chauffée, un sauna, un jacuzzi et un bain turc.

Les appartements spacieux de la résidence sont répartis dans différents blocs de trois étages. Les terrasses des appartements offrent de magnifiques vues sur la mer. Les espaces intérieurs des appartements sont équipés de climatiseurs, de systèmes de chauffage au sol dans les salles de bain, de systèmes de maison intelligente et de cuisines équipées. Les appartements sont conçus selon un concept ouvert et offrent un maximum d'espaces d'utilisation. Le projet offre un service de conciergerie pour un style de vie confortable. Les résidents bénéficieront de services de maintenance, de conception, de transfert, de location de voitures et de gestion d'événements à volonté.


AGP-00732

Localisation sur la carte

Fuengirola, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$466,182
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Altea, Espagne
depuis
$576,842
Quartier résidentiel SaliSol Hills
Finestrat, Espagne
depuis
$568,877
Complexe résidentiel Thiar Village
Orihuela, Espagne
depuis
$311,136
Immeuble Appartements de golf élégants de 2 et 3 chambres à Finestrat Alicante
Finestrat, Espagne
depuis
$570,956
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$676,906
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Afficher tout Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Torrevieja, Espagne
depuis
$389,523
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Surface 53 m²
1 objet immobilier 1
À Torrevieja, la perle de la Costa Blanca, une nouvelle icône de l'immobilier est en train de naître : Kasia V, le dernier projet résidentiel. Ce complexe résidentiel de cinq étages et 34 unités redéfinit le concept de luxe et de confort en centre-ville. Kasia V est majestueusement situé au…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
53.0
434,397
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Afficher tout Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Sabadell, Espagne
depuis
$299,016
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Appartements à Sabadell avec piscine et parking dans un cadre urbain paisible Le quartier de Covadonga est réputé pour son environnement urbain calme et offre la proximité de toutes les commodités du quotidien, des écoles, des transports et des espaces verts. Le projet est à quelques pas des…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Monforte del Cid, Espagne
depuis
$547,411
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec terrasses spacieuses à Monforte del Cid Situés dans la paisible ville de Monforte del Cid, à l'intérieur des terres, ces appartements font partie d'un complexe résidentiel soigneusement conçu, entouré de nature et de commodités modernes. Réputée …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications