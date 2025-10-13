Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Chalets à vendre en Espagne

16 propriétés total trouvé
Chalet 52 chambres dans Olvera, Espagne
Chalet 52 chambres
Olvera, Espagne
Nombre de pièces 52
Chambres 52
Nombre de salles de bains 52
Surface 4 986 m²
Sol 3/3
$8,72M
Chalet dans Estepona, Espagne
Chalet
Estepona, Espagne
Surface 156 m²
New Development: Prices from € 439,000 to € 798,500. [Beds: 3 - 4] [Baths: 3 - 4] [Built siz…
$436,847
Chalet dans Marbella, Espagne
Chalet
Marbella, Espagne
Surface 180 m²
New Development: Prices from € 800,000 to € 850,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$796,076
Chalet dans Marbella, Espagne
Chalet
Marbella, Espagne
Surface 412 m²
New Development: Prices from € 1,495,950 to € 1,849,950. [Beds: 3 - 3] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,48M
Chalet dans Estepona, Espagne
Chalet
Estepona, Espagne
Surface 145 m²
New Development: Prices from € 462,372 to € 532,051. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built siz…
$460,104
Chalet dans Marbella, Espagne
Chalet
Marbella, Espagne
Surface 307 m²
New Development: Prices from € 699,000 to € 749,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$699,691
Chalet dans Marbella, Espagne
Chalet
Marbella, Espagne
Surface 243 m²
New Development: Prices from € 1,025,000 to € 1,217,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 4 - 4] [Built…
$1,00M
Chalet dans Mijas, Espagne
Chalet
Mijas, Espagne
Surface 181 m²
New Development: Prices from € 598,000 to € 598,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 4 - 4] [Built siz…
$595,067
Chalet dans Estepona, Espagne
Chalet
Estepona, Espagne
Surface 101 m²
New Development: Prices from € 409,000 to € 688,000. [Beds: 2 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$406,994
Chalet dans Marbella, Espagne
Chalet
Marbella, Espagne
Surface 298 m²
New Development: Prices from € 1,602,000 to € 1,934,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 3 - 4] [Built…
$1,59M
Chalet dans Estepona, Espagne
Chalet
Estepona, Espagne
Surface 166 m²
New Development: Prices from € 580,000 to € 590,000. [Beds: 2 - 2] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$577,155
Chalet dans Mijas, Espagne
Chalet
Mijas, Espagne
Surface 122 m²
Nouveau développement : Prix de 260 000 € à 499 000 €. [Beds: 2 - 4] [Baths: 3 - 4] [Taille …
$258,725
Chalet dans Benahavis, Espagne
Chalet
Benahavis, Espagne
Surface 365 m²
New Development: Prices from € 975,000 to € 1,390,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built s…
$970,218
Chalet dans Estepona, Espagne
Chalet
Estepona, Espagne
Surface 205 m²
New Development: Prices from € 2,550,000 to € 2,550,000. [Beds: 4 - 4] [Baths: 4 - 4] [Built…
$2,54M
Chalet dans Benalmadena, Espagne
Chalet
Benalmadena, Espagne
Surface 178 m²
New Development: Prices from € 486,000 to € 586,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 4 - 4] [Built siz…
$483,616
Chalet 6 chambres dans Granadilla de Abona, Espagne
Chalet 6 chambres
Granadilla de Abona, Espagne
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 500 m²
We have for sale a rustic finca in a great location, being five minutes from the south airpo…
$494,918
