  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Pilar de la Horadada
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada

Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$482,664
;
30
Laisser une demande
ID: 27689
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Région
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Ville
    Pilar de la Horadada

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements 3 chambres avec vue sur la mer près de Playa Higuericas à Torre de la Horadada

Ces appartements élégants et modernes font partie d'un complexe balnéaire haut de gamme, à quelques pas du sable doré de Playa Higuericas à Torre de la Horadada, l'une des stations balnéaires les plus prisées du sud de la Costa Blanca. Avec son charme méditerranéen et la proximité de toutes les commodités essentielles, cet emplacement allie atmosphère détendue et dynamisme local.

Depuis ces appartements à Pilar de la Horadada, plusieurs commodités essentielles sont facilement accessibles : la plage Playa Higuericas à 0,4 km, les restaurants et commerces locaux à 0,5 km, le centre-ville de Torre de la Horadada à 1,2 km, Pilar de la Horadada à 3,5 km, le golf Lo Romero à 7,4 km, le centre commercial Zenia Boulevard à 11,2 km, San Pedro del Pinatar à 12,1 km, les plages de la Mar Menor à 12,8 km, Torrevieja à 18,5 km, Carthagène à 35,2 km, l’aéroport de Murcie à 40,5 km, la ville de Murcie à 52,3 km et l’aéroport d’Alicante à 74,9 km.

Cette résidence sécurisée se compose de bâtiments conçus avec goût, répartis en six phases, offrant une combinaison de bâtiments de trois et deux étages. Les résidents bénéficient d’un cadre sécurisé et privé avec des jardins paysagers luxuriants, des piscines intérieure et extérieure, une salle de sport entièrement équipée, un spa bien-être et des espaces de détente et de convivialité.

Chaque appartement présente un aménagement contemporain ouvert reliant la cuisine, la salle à manger et le salon. Les intérieurs comprennent trois chambres spacieuses avec placards intégrés et deux salles de bains modernes, dont une attenante. Vous pourrez choisir entre des appartements en rez-de-chaussée avec jardin privé, des appartements en étage intermédiaire avec de grands balcons ou des penthouses avec terrasses privées sur le toit et vue sur la mer. Chaque résidence dispose d'une place de parking privée et d'un cellier.


ALC-01090

Localisation sur la carte

Pilar de la Horadada, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$847,604
Immeuble Appartements avec vue panoramique dans la zone de Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$1,71M
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$493,259
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Estepona, Espagne
depuis
$1,43M
Complexe résidentiel Nalia Resort
Torrevieja, Espagne
depuis
$292,697
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$482,664
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Afficher tout Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Estepona, Espagne
depuis
$847,604
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 4
Maisons en Bord de Mer Avec Grandes Terrasses et Vue Mer dans une Zone Résidentielle d'Estepona Ce nouveau projet est situé dans la municipalité d'Estepona, sur la Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne. Estepona est une municipalité pittoresque avec plus de 20 kilomètres de côte, connue po…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Afficher tout Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$462,651
L'année de construction 2025
Appartements à vendre à Ciudad Quesada, Alicante, avec jardin ou solarium Situé dans la charmante ville de Ciudad Quesada, à Rojales, Alicante, ce nouveau programme immobilier privé allie architecture moderne et confort au quotidien. Réputé pour son style de vie méditerranéen décontracté, le…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Immeuble Appartements avec piscine dans un emplacement privilégié à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$314,320
L'année de construction 2028
Appartements exclusifs avec piscine sur le toit dans le centre historique de Malaga Le centre historique de Malaga est l'un des quartiers les plus dynamiques du sud de l'Espagne, où tradition et modernité se mêlent harmonieusement. Ici, les ruelles étroites regorgeant de charmants cafés, d'a…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications