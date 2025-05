Complexe résidentiel Essential House

Essential House est un projet de maisons individuelles avec 3 ou 4 chambres et 3 salles de bains complètes, dont deux sont en suite. Les parcelles de 590 à 700 m2 face au sud, avec vue sur la mer et la montagne, et la lumière inonde toutes les chambres.

Les maisons disposent de la climatisation, des appareils ménagers et des matériaux de la plus haute qualité. De plus, ils disposent d'un grand jardin et d'une piscine privée.

Ils sont situés dans la station balnéaire de Sierra Cortina, l'un des complexes les plus prestigieux de la Costa Blanca.