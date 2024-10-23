  1. Realting.com
  Appartement dans un nouvel immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona

Appartement dans un nouvel immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona

Estepona, Espagne
depuis
$847,604
;
16
ID: 27804
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Ville
    Estepona

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    4

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Maisons en Bord de Mer Avec Grandes Terrasses et Vue Mer dans une Zone Résidentielle d'Estepona

Ce nouveau projet est situé dans la municipalité d'Estepona, sur la Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne. Estepona est une municipalité pittoresque avec plus de 20 kilomètres de côte, connue pour son charmant vieux quartier, son climat agréable tout au long de l'année, ses magnifiques plages étendues et son atmosphère détendue. Estepona est moins commercialisée que Marbella, offrant ainsi une expérience andalouse plus authentique. De plus, Estepona abrite d'excellents parcours de golf, tels que Valle Romano et Estepona Golf.

Les maisons à vendre à Estepona, Malaga, se trouvent dans un quartier résidentiel calme à seulement 500 m des plages locales, à 5 km du centre-ville d'Estepona et à moins de 10 minutes en voiture de plusieurs parcours de golf. La zone dispose de tous les services nécessaires pour répondre à vos besoins quotidiens, tels que des banques, des écoles, des magasins, des supermarchés et une large gamme d'options gastronomiques. Le projet est situé à 18 km de la célèbre Sotogrande, à 35 km de Marbella et Puerto Banus, à 85 km de l'aéroport international de Malaga et à 95 km du centre-ville de Malaga.

Nichée dans le cadre naturel de cette zone balnéaire pittoresque, le projet présente un complexe résidentiel sécurisé composé de blocs de 4 étages, caractérisés par leurs lignes architecturales élégantes parfaitement intégrées dans l'environnement, établissant une connexion durable avec la nature pour promouvoir un mode de vie en parfaite harmonie. Le complexe offrira des installations exceptionnelles sur place, telles que des piscines extérieures, de vastes jardins paysagers, des espaces de coworking et une zone de bien-être avec une salle de sport, une salle de yoga, une piscine intérieure, un hammam et un sauna.

Dans ce projet, le promoteur international propose un choix de maisons contemporaines avec des intérieurs à concept ouvert, présentant des finitions de haute qualité et l'utilisation de matériaux haut de gamme dans la construction. Ces immobiliers lumineux disposent de généreuses terrasses parfaitement intégrées aux espaces intérieurs grâce à l'utilisation de fenêtres extra-larges du sol au plafond, afin de maximiser la lumière naturelle et de mettre en valeur les vues. Les maisons seront livrées avec des cuisines aménagées et équipées, la climatisation dans toutes les pièces et un système d'automatisation de base.


Estepona, Espagne
