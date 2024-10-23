Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue panoramique dans un complexe de charme à Mijas

Appartements exclusifs pour le confort, l'élégance et la vie en plein air toute l'année à Mijas Golf Costa del Sol

Mijas Golf est un quartier résidentiel prestigieux et réputé de la Costa del Sol, réputé pour ses deux parcours 18 trous renommés : Los Lagos et Los Olivos. Entouré de paysages luxuriants et de fairways vallonnés, il offre un environnement paisible et haut de gamme, à quelques minutes des plages de Fuengirola et de La Cala de Mijas. Avec un accès facile aux commerces, restaurants et écoles internationales, Mijas Golf allie la tranquillité d'un golf à la proximité des villes côtières, ce qui en fait un lieu de prédilection pour les résidents et les vacanciers.

Située directement en première ligne du prestigieux parcours de golf de La Cala, qui comprend trois parcours de championnat 18 trous, cette enclave moderne incarne le style méditerranéen contemporain. Les 48 appartements sont conçus avec de généreux espaces ouverts et des équipements communs conviviaux, offrant le confort et l'élégance d'un véritable chez-soi sur la Costa del Sol. Située à seulement 7 km, la magnifique plage de La Cala de Mijas vous séduira par son sable doré, son ambiance animée et ses excellentes options de restauration. Que vous soyez amateur de sport, de loisirs ou d'expériences culturelles, tout est à portée de main. À environ 35 km du complexe, l'aéroport de Malaga offre un accès facile aux vols locaux et internationaux. La Cala de Mijas reste l'une des destinations les plus prisées de la Costa del Sol, offrant un style de vie décontracté, un riche patrimoine culturel et une gamme complète d'équipements haut de gamme, ce qui en fait un lieu de résidence idéal.

Les appartements à vendre à Mijas se trouvent dans un complexe bien conçu. Ici, les résidents peuvent pleinement profiter du style de vie méditerranéen : se détendre, profiter du paysage pittoresque et vivre chaque jour au cœur de la beauté naturelle. Réalisée avec les meilleurs matériaux et finitions, chaque résidence dégage une ambiance moderne et sophistiquée. L'un des points forts de la résidence est l'harmonie parfaite entre intérieur et extérieur, où les intérieurs luxueux s'ouvrent sur de vastes terrasses, permettant de profiter toute l'année de la douceur du climat et de vues imprenables. La résidence se compose de quatre bâtiments orientés à l'est, abritant des appartements de deux et trois chambres. Bien-être et loisirs au quotidien sont ici une évidence. Une salle de sport bien équipée, offrant une vue imprenable, favorise un mode de vie sain, conçue pour les entraînements en intérieur comme en extérieur. Après une séance, les résidents peuvent se détendre au spa, avec sauna et espace hydromassage, ou se relaxer au gastrobar convivial. Pour ceux qui travaillent à distance ou recherchent un espace professionnel, un centre d'affaires est également disponible, le tout dans le confort de la résidence. Deux piscines distinctes sont à votre disposition : une élégante piscine à débordement bordée d'une végétation luxuriante et d'un solarium avec vue sur la mer, et une piscine de style plage en pleine nature, idéale pour se détendre au soleil. Situé au sein du plus grand complexe de golf d'Europe, La Cala Golf, ce cadre exceptionnel comprend trois parcours de championnat, une académie de golf réputée et des vues spectaculaires à perte de vue. Au-delà du green, le quartier offre des courts de tennis et de padel, des sentiers de randonnée, des parcs et un accès direct à la mer Méditerranée.

Les terrasses donnent sur le golf, les montagnes et la mer, invitant les résidents à vivre en harmonie avec le paysage. Réveillez-vous chaque matin avec un panorama inspirant : les fairways impeccables à vos pieds, les montagnes à l'horizon et la mer scintillante au loin. Grâce à son emplacement privilégié en bordure du golf, chaque bâtiment offre une expérience panoramique exceptionnelle. Choisissez la résidence qui correspond à votre style de vie et profitez d'une vie au cœur de la nature. Conçues dans un souci de polyvalence, ces maisons conviennent aux familles, aux couples ou aux personnes seules à la recherche d'une résidence secondaire ou d'un espace de vie et de travail élégant. Les intérieurs présentent des espaces ouverts, des matériaux de qualité supérieure et des cuisines parfaitement connectées aux pièces de vie lumineuses. De grandes fenêtres à double vitrage s'ouvrent sur de vastes terrasses, créant une transition fluide entre les espaces intérieurs et extérieurs, avec des sols assortis. Confort et élégance se marient grâce à des équipements comme le chauffage au sol et des détails soignés dans chaque recoin. Depuis chaque terrasse, la vue est remarquable : des fairways verdoyants, des paysages vibrants et le bleu serein du ciel et de la mer. Certains penthouses et appartements en rez-de-chaussée offrent la possibilité d'une piscine privée, tandis que des cuisines extérieures sont disponibles pour profiter pleinement du climat privilégié de la Costa del Sol. Les résidences disposent de chambres spacieuses, de salles de bains raffinées et d'espaces de vie modulables, tous conçus dans un esprit d'élégance contemporaine. Les chambres sont de véritables havres de paix, baignées de lumière naturelle et spacieuses. Pour un confort et une durabilité optimaux, les logements sont conçus dans un souci d'efficacité énergétique : ils sont équipés de systèmes domotiques préinstallés, de la climatisation, du chauffage au sol et de fenêtres à isolation thermique.

AGP-00991