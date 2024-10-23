  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Marbella
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur

Marbella, Espagne
depuis
$623,931
;
17
Laisser une demande
ID: 27599
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Ville
    Marbella

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements luxueux et élégants en parfaite harmonie à Marbella

Marbella est l'une des destinations les plus prisées d'Europe, réputée pour son mélange unique de style de vie méditerranéen, d'atmosphère cosmopolite et de beauté naturelle. Avec son ensoleillement toute l'année, ses parcours de golf réputés, sa gastronomie raffinée, ses boutiques de luxe et sa scène culturelle dynamique, la ville offre un cadre incomparable où loisirs et raffinement se marient harmonieusement. Les montagnes environnantes et la mer Méditerranée encadrent un environnement alliant tranquillité et dynamisme d'un pôle international.

Les appartements à vendre à Marbella, Malaga, sont situés à 0,9 km de la plage, à 5,7 km du centre-ville, à 12 km de Puerto Banús et à 34 km de l'aéroport international de Malaga.

Les espaces communs extérieurs sont conçus pour agrémenter le quotidien. Une impressionnante piscine à débordement se fond harmonieusement dans l'horizon et offre une vue imprenable sur la Méditerranée. Les jardins paysagers créent un environnement serein et rafraîchissant, tandis que le bar de la piscine, le spa avec hammam, le couloir de nage chauffé, la salle de sport, ainsi qu'un espace de coworking et de convivialité moderne complètent une sélection d'équipements conçus pour la détente, le bien-être et la convivialité.

Les intérieurs se distinguent par leur élégance et leur fonctionnalité. Les aménagements spacieux et les cuisines ouvertes communiquent naturellement avec les espaces repas et salon lumineux, tandis que de grandes fenêtres laissent entrer la lumière naturelle dans les logements. Les chambres sont conçues comme des havres de paix, la plupart avec salle de bains privative aux finitions haut de gamme. De vastes terrasses prolongent les espaces de vie extérieurs, invitant les résidents à profiter du climat méditerranéen toute l'année.


AGP-01013

Localisation sur la carte

Marbella, Espagne
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Residencial La Isla III
Torrevieja, Espagne
depuis
$271,510
Immeuble KASIA V
Torrevieja, Espagne
depuis
$389,523
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Torrevieja, Espagne
depuis
$326,092
Complexe résidentiel Nwcia Village
la Nucia, Espagne
depuis
$484,693
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Espagne
depuis
$293,080
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Marbella, Espagne
depuis
$623,931
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Afficher tout Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Estepona, Espagne
depuis
$370,827
L'année de construction 2028
Appartements modernes en bord de mer à Estepona Estepona est l'une des destinations les plus prisées de la Costa del Sol, réputée pour sa charmante vieille ville, son port de plaisance animé et plus de vingt kilomètres de littoral bordé de plages Pavillon Bleu. Avec son climat méditerranéen …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
el Verger, Espagne
depuis
$542,702
Appartements neufs de 1 à 3 chambres avec piscine et spa à El Verger, Alicante Niché au cœur de la région de la Marina Alta, El Verger allie avec sérénité charme côtier et commodités du quotidien. Entouré d'un cadre naturel exceptionnel, ce village paisible est situé à proximité des plages d…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Afficher tout Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
la Nucia, Espagne
depuis
$426,157
L'année de construction 2027
Maisons de 2 et 3 Chambres à La Nucia, Près de Benidorm et Altea Ces immobiliers sont situés à La Nucia, une ville paisible de la Costa Blanca, dans la province d'Alicante. Nichées dans un cadre naturel pittoresque, ils se trouvent à proximité de la célèbre Cité Sportive, qui offre des insta…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications