  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Benidorm
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Torrevieja
11
Marbella
14
Alicante
1
Malaga
9
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Afficher tout Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Benidorm, Espagne
depuis
$470,630
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 30
Surface 76–423 m²
6 objets immobiliers 6
Complexe Sunset Sailors by TM est situé dans une zone privilégiée de la plage de Poniente, à seulement 50 mètres. L'urbanisation propose des appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres avec des vues impressionnantes sur la mer et de grandes terrasses qui vous permettront de vivre la sensation uniq…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
76.0
576,890
Apartment 2 chambres
109.0
709,482 – 778,104
Apartment 3 chambres
134.0 – 423.0
843,237 – 2,31M
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Complexe résidentiel SLIM TOWER
Complexe résidentiel SLIM TOWER
Complexe résidentiel SLIM TOWER
Complexe résidentiel SLIM TOWER
Complexe résidentiel SLIM TOWER
Afficher tout Complexe résidentiel SLIM TOWER
Complexe résidentiel SLIM TOWER
Benidorm, Espagne
depuis
$284,521
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 22
Surface 56–59 m²
7 objets immobiliers 7
Nouveau bâtiment SLIM TOWER dans la ville de Benidorm avec une conception architecturale innovante et avant-gardiste. La maison est équipée d'un système de climatisation avec distribution d'air par conduits, ainsi que d'un système de ventilation mécanique, qui assure un air intérieur propre…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
56.0 – 59.0
469,828 – 554,094
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Complexe résidentiel Eagle Tower by TM
Complexe résidentiel Eagle Tower by TM
Complexe résidentiel Eagle Tower by TM
Complexe résidentiel Eagle Tower by TM
Complexe résidentiel Eagle Tower by TM
Afficher tout Complexe résidentiel Eagle Tower by TM
Complexe résidentiel Eagle Tower by TM
Benidorm, Espagne
depuis
$435,197
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 24
Surface 97–372 m²
5 objets immobiliers 5
La mer, le golf et la vie de Benidorm sont tous agréables à Eagle Tower by TM. Situation privilégiée, à côté du Golf Club Las Rejas, à seulement 1 km de la plage de Poniente, avec d'excellentes connexions aux autoroutes N-332 et AP7. Aigle Tower by TM se composera d'une tour avec un type div…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
97.0 – 120.0
481,517 – 516,410
Apartment 3 chambres
117.0 – 325.0
544,324 – 930,468
Apartment 4 chambres
372.0
1,03M
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
OneOne
Complexe résidentiel Luz 2
Complexe résidentiel Luz 2
Complexe résidentiel Luz 2
Complexe résidentiel Luz 2
Complexe résidentiel Luz 2
Afficher tout Complexe résidentiel Luz 2
Complexe résidentiel Luz 2
Benidorm, Espagne
depuis
$406,286
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 160–229 m²
4 objets immobiliers 4
Bungalo est situé dans le complexe moderne de Luz 2 - Balcón de Finestrat. Le complexe a une piscine commune, une salle de sport et un endroit pour faire du sport sans quitter le territoire du complexe
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller