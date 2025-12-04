  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Vega Baja del Segura
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Torrevieja
11
Rojales
17
Orihuela
12
Guardamar del Segura
9
Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Orihuela, Espagne
depuis
$372,562
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 4
Lieu: Oriuela Costa / Playa FlamencaCoût: à partir de 340.000 €Date de livraison : août, octobre, novembre 2023Le complexe résidentiel Playa Flamenca est situé dans la municipalité d'Oriuela Costa, dans la zone éponyme de Playa Flamenca.Le complexe comprend plusieurs phases de construction. …
Agence
Риэлтор без границ
Complexe résidentiel Residencial La Isla III
Complexe résidentiel Residencial La Isla III
Complexe résidentiel Residencial La Isla III
Torrevieja, Espagne
depuis
$271,510
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 73–101 m²
5 objets immobiliers 5
Résidencial "La Isla III"  est un complexe urbain composé de 44 appartements jumelés de 2 et 3 chambres. Le complexe dispose d'un grand jardin commun et d'une piscine commune. Le complexe résidentiel est situé à proximité de tous types de services et à environ 500 mètres de la plage de Los L…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
73.0 – 80.0
320,081 – 330,549
Apartment 3 chambres
81.0 – 101.0
330,549 – 375,095
Agence
EspanaTour
Orihuela, Espagne
depuis
$493,259
L'année de construction 2026
Appartements Élégants de 2, 3, 4 Chambres à Quelques Pas de la Plage à Playa Flamenca Située à quelques pas de la plage, cette résidence contemporaine offre un accès pratique aux nombreuses commodités quotidiennes de la ville côtière. Notamment, un marché hebdomadaire animé le samedi se tien…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$273,515
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Un emplacement Premium, avec une communauté privée et des appartements construits avec le confort à l'esprit.Une façade à la pointe de la technologie incomparable et contemporaine avec des balcons-terrasses élégants. Appartements de luxe avec des finitions élevées qui attirent l'attention su…
Agence
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Rojales, Espagne
depuis
$462,651
L'année de construction 2025
Appartements à vendre à Ciudad Quesada, Alicante, avec jardin ou solarium Situé dans la charmante ville de Ciudad Quesada, à Rojales, Alicante, ce nouveau programme immobilier privé allie architecture moderne et confort au quotidien. Réputé pour son style de vie méditerranéen décontracté, le…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Espagne
depuis
$357,877
L'année de construction 2026
Appartements de luxe de 2 et 3 chambres avec piscine commune à Ciudad Quesada, Alicante Nichées dans le prestigieux quartier de Ciudad Quesada, à Rojales, ces résidences exceptionnelles offrent un mélange incomparable de tranquillité et de raffinement. La région est réputée pour la beauté de…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$312,672
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Appartements luxueux avec piscine à proximité d'un golf à Orihuela, Alicante Ces appartements récemment construits sont situés à Orihuela, une ville du sud de la Communauté valencienne, dans la province d'Alicante. Alicante est la deuxième province la plus peuplée de la région valencienne, e…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$343,136
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 chambres avec terrasses spacieuses à Quesada Ciudad Quesada est une ville dynamique et bien établie de la Costa Blanca, réputée pour ses commodités accessibles toute l'année, son atmosphère internationale et sa proximité avec les magnifiques plages méditerranéennes…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$333,475
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Callosa de Segura, Espagne
depuis
$270,553
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 76–87 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe est situé à Orihuela Costa — Il s'agit d'une station balnéaire pittoresque faisant partie de la Costa Blanca espagnole. Ici, vous pourrez profiter du paysage méditerranéen original - vallées, pinèdes et chênaies, prairies riches en arômes de diverses plantes odorantes. Les lacs s…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
76.0
302,402
Maison
87.0
406,964
Agence
EspanaTour
Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$466,592
L'année de construction 2026
Appartements 3 chambres avec vue sur la mer près de Playa Higuericas à Torre de la Horadada Ces appartements élégants et modernes font partie d'un complexe balnéaire haut de gamme, à quelques pas du sable doré de Playa Higuericas à Torre de la Horadada, l'une des stations balnéaires les plus…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
La Mata, Espagne
depuis
$314,172
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Surface 84–113 m²
3 objets immobiliers 3
Complexe résidentiel de type fermé Eden Beach avec 3 piscines pour adultes et enfants, espaces verts et sportifs, aire de jeux, parking.Le prix comprend:salles de bains entièrement équipées,armoires intégrées dans toute la maison,climatisation,équipement de cuisine meublé et équipé,stores au…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
84.0
331,479
Apartment 3 chambres
101.0 – 113.0
616,435 – 674,590
Agence
EspanaTour
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Torrevieja, Espagne
depuis
$324,915
L'année de construction 2026
Appartements de 2 et 3 chambres avec jardin ou solarium à Aguas Nuevas, Torrevieja Situés dans le prestigieux quartier d'Aguas Nuevas à Torrevieja, ces appartements modernes allient confort et proximité de la mer. Le quartier est réputé pour ses commodités accessibles toute l'année, son litt…
Agence
TEKCE Real Estate
Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$479,456
L'année de construction 2026
Appartements 3 chambres avec vue sur la mer près de Playa Higuericas à Torre de la Horadada Ces appartements élégants et modernes font partie d'un complexe balnéaire haut de gamme, à quelques pas du sable doré de Playa Higuericas à Torre de la Horadada, l'une des stations balnéaires les plus…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Espagne
depuis
$290,324
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 78–79 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe résidentiel dispose d'une piscine commune avec espaces verts, d'un espace spa (salle de sport, sauna, jacuzzi) et d'un espace enfants. Il y a une infrastructure développée à distance de marche : des commerces, un centre commercial, un centre médical, des pharmacies, des bureaux …
Agence
EspanaTour
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$261,340
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$373,181
L'année de construction 2025
Appartements à vendre à Ciudad Quesada, Alicante, avec jardin ou solarium Situé dans la charmante ville de Ciudad Quesada, à Rojales, Alicante, ce nouveau programme immobilier privé allie architecture moderne et confort au quotidien. Réputé pour son style de vie méditerranéen décontracté, le…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Orihuela, Espagne
depuis
$209,982
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
Vous avez envie d'une terrasse ? AMANECER X intègre luxe et fonctionnalité dans un concept inspirant, caractérisé par des formes, l'utilisation de matériaux de haute qualité, avec différentes textures et une excellente finition.Situé à Orihuela Costa, un quartier très paisible, entouré de bo…
Agence
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Espagne
depuis
$293,080
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 92–110 m²
3 objets immobiliers 3
Le complexe Ciñuelica se compose de quatre immeubles d'appartements, avec un total de 64 appartements de 2 et 3 chambres et 14 bungalows de 3 chambres. Le complexe résidentiel est construit avec des espaces communs comprenant 3 piscines, 2 jacuzzis, ainsi qu'un espace sportif et pour enfant…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
92.0
383,818
Apartment 3 chambres
94.0
452,440
Bungalow
110.0
383,818
Agence
EspanaTour
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$268,435
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Espagne
depuis
$270,450
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec vue sur les Salinas à San Miguel San Miguel de Salinas est une charmante ville de l'intérieur des terres située dans la province d'Alicante. Connue pour son caractère espagnol traditionnel et sa proximité avec la campagne et la côte, elle offre u…
Agence
TEKCE Real Estate
Orihuela, Espagne
depuis
$594,500
L'année de construction 2026
Appartements Élégants de 2, 3, 4 Chambres à Quelques Pas de la Plage à Playa Flamenca Située à quelques pas de la plage, cette résidence contemporaine offre un accès pratique aux nombreuses commodités quotidiennes de la ville côtière. Notamment, un marché hebdomadaire animé le samedi se tien…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Espagne
depuis
$239,562
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 75–77 m²
3 objets immobiliers 3
Apartments avec deux chambres et deux salles de bains. à quelques mètres de tous nos services: supermarché, restaurants, pharmacie, Corte pour le tennis Padl, bowling anglais, champ de golf ... La finition de la plus haute qualité. Une grande zone publique avec une piscine
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
75.0 – 77.0
267,393 – 337,178
Agence
EspanaTour
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Espagne
depuis
$312,832
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 88–102 m²
4 objets immobiliers 4
Complexe résidentiel moderne situé à Mil Plameras, parfaitement intégré dans un environnement privilégié, à seulement 750 mètres de l'une des plus belles plages de la Méditerranée. La première phase se compose de 24 appartements de qualité premium de 2 et 3 chambres et de 12 bungalows de 2 c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
88.0
359,393 – 464,071
Apartment 3 chambres
102.0
378,003 – 436,157
Agence
EspanaTour
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Espagne
depuis
$300,959
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 67–89 m²
9 objets immobiliers 9
Le bâtiment se compose de 12 appartements. Piscine commune sur le toit de l'immeuble
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
67.0 – 77.0
231,454 – 359,393
Apartment 3 chambres
78.0 – 89.0
324,501 – 452,440
Agence
EspanaTour
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Callosa de Segura, Espagne
depuis
$276,572
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 75–76 m²
3 objets immobiliers 3
Le complexe résidentiel Amanecer X se compose de 108 appartements avec de grandes terrasses. 108 appartements avec 2 chambres et 2 salles de bains. 8 blocs divisés en rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage et penthouses avec terrasse solarium privée. Chacun avec son propre ascenseur …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
75.0 – 76.0
316,359 – 382,655
Agence
EspanaTour
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Espagne
depuis
$363,764
L'année de construction 2026
Appartements de luxe de 2 et 3 chambres avec piscine commune à Ciudad Quesada, Alicante Nichées dans le prestigieux quartier de Ciudad Quesada, à Rojales, ces résidences exceptionnelles offrent un mélange incomparable de tranquillité et de raffinement. La région est réputée pour la beauté de…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$368,472
L'année de construction 2025
Appartements à vendre à Ciudad Quesada, Alicante, avec jardin ou solarium Situé dans la charmante ville de Ciudad Quesada, à Rojales, Alicante, ce nouveau programme immobilier privé allie architecture moderne et confort au quotidien. Réputé pour son style de vie méditerranéen décontracté, le…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Torrevieja, Espagne
depuis
$335,391
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
Surface 146 m²
1 objet immobilier 1
Ocean Dream by TM est situé dans une zone privilégiée de Punta Prima : à côté de la zone naturelle protégée de Lo Ferris, à seulement 300 mètres de la plage de Cala Pieteras et à seulement 5 minutes de Torrevieja. L'urbanisation comptera un total de 36 maisons avec 2 et 3 chambres, 2 salles …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
146.0
479,191
Agence
EspanaTour
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Espagne
depuis
$250,597
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 78–179 m²
9 objets immobiliers 9
Le complexe résidentiel Lagoons Village by TM est situé dans un environnement naturel privilégié — entre le parc naturel de La Mata et la lagune rose de Torrevieja. Laguna Rosa sera composée de 240 logements de différents types tels que des appartements, des bungalows, des duplex et des vill…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
78.0
266,347
Apartment 2 chambres
98.0 – 149.0
309,381 – 365,209
Apartment 3 chambres
129.0 – 179.0
376,840 – 440,809
Agence
EspanaTour
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Espagne
depuis
$323,738
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec vue sur les Salinas à San Miguel San Miguel de Salinas est une charmante ville de l'intérieur des terres située dans la province d'Alicante. Connue pour son caractère espagnol traditionnel et sa proximité avec la campagne et la côte, elle offre u…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Orihuela, Espagne
depuis
$311,136
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 72–121 m²
5 objets immobiliers 5
Le complexe est situé à Orihuela Costa — Il s'agit d'une station balnéaire pittoresque faisant partie de la Costa Blanca espagnole. Ici, vous pourrez profiter du paysage méditerranéen original - vallées, pinèdes et chênaies, prairies riches en arômes de diverses plantes odorantes. Les lacs s…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
72.0
348,809
Apartment 3 chambres
82.0 – 84.0
343,110 – 383,818
Maison
121.0
668,774
Agence
EspanaTour
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$292,086
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Riomar Healthy Living
Complexe résidentiel Riomar Healthy Living
Complexe résidentiel Riomar Healthy Living
Complexe résidentiel Riomar Healthy Living
Complexe résidentiel Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Espagne
depuis
$170,777
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 69–98 m²
2 objets immobiliers 2
Residencial Riomar est une urbanisation périmétrique fermée avec 46 appartements médicaux de 1 et 2 chambres, avec parking en sous-sol, répartis dans un bloc avec rez-de-chaussée et 2 étages. Si vous avez des limitations de mobilité, ne vous inquiétez pas car Riomar Healthy Living disposera …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
69.0 – 98.0
182,604 – 211,682
Agence
EspanaTour
Complexe résidentiel POSIDONIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel POSIDONIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel POSIDONIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel POSIDONIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel POSIDONIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel POSIDONIA RESIDENCIAL
Torrevieja, Espagne
depuis
$484,947
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 9
Surface 72–106 m²
2 objets immobiliers 2
Nouveau complexe à Punta Prima, Alicante, au bord de la mer, avec des maisons de 2 ou 3 chambres, 2 salles de bains et de grandes terrasses. Les zones communes auront des piscines, une aire de jeux pour enfants et de grands jardins. Avec vue sur la mer, sur la première ligne ou à quelques mè…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
72.0
522,225
Apartment 3 chambres
106.0
667,611
Agence
EspanaTour
Orihuela, Espagne
depuis
$400,258
L'année de construction 2026
Appartements Élégants de 2, 3, 4 Chambres à Quelques Pas de la Plage à Playa Flamenca Située à quelques pas de la plage, cette résidence contemporaine offre un accès pratique aux nombreuses commodités quotidiennes de la ville côtière. Notamment, un marché hebdomadaire animé le samedi se tien…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$347,414
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Appartements luxueux avec piscine à proximité d'un golf à Orihuela, Alicante Ces appartements récemment construits sont situés à Orihuela, une ville du sud de la Communauté valencienne, dans la province d'Alicante. Alicante est la deuxième province la plus peuplée de la région valencienne, e…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$726,716
L'année de construction 2027
Appartements 2 chambres en bord de mer avec vue sur la mer à Pilar de la Horadada Mil Palmeras, au sud de la Costa Blanca, est une destination côtière prisée, réputée pour ses plages de sable fin, son climat méditerranéen et son style de vie dynamique. La région offre un large choix de resta…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$466,182
L'année de construction 2025
Appartements à vendre à Ciudad Quesada, Alicante, avec jardin ou solarium Situé dans la charmante ville de Ciudad Quesada, à Rojales, Alicante, ce nouveau programme immobilier privé allie architecture moderne et confort au quotidien. Réputé pour son style de vie méditerranéen décontracté, le…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Espagne
depuis
$338,468
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec vue sur les Salinas à San Miguel San Miguel de Salinas est une charmante ville de l'intérieur des terres située dans la province d'Alicante. Connue pour son caractère espagnol traditionnel et sa proximité avec la campagne et la côte, elle offre u…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Torrevieja, Espagne
depuis
$389,523
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Surface 85 m²
1 objet immobilier 1
À Torrevieja, la perle de la Costa Blanca, une nouvelle icône de l'immobilier est en train de naître : Kasia V, le dernier projet résidentiel. Ce complexe résidentiel de cinq étages et 34 unités redéfinit le concept de luxe et de confort en centre-ville. Kasia V est majestueusement situé au…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
85.0
382,655
Agence
EspanaTour
Orihuela, Espagne
depuis
$394,371
L'année de construction 2026
Appartements Élégants de 2, 3, 4 Chambres à Quelques Pas de la Plage à Playa Flamenca Située à quelques pas de la plage, cette résidence contemporaine offre un accès pratique aux nombreuses commodités quotidiennes de la ville côtière. Notamment, un marché hebdomadaire animé le samedi se tien…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Espagne
depuis
$336,687
L'année de construction 2026
Appartements de luxe de 2 et 3 chambres avec piscine commune à Ciudad Quesada, Alicante Nichées dans le prestigieux quartier de Ciudad Quesada, à Rojales, ces résidences exceptionnelles offrent un mélange incomparable de tranquillité et de raffinement. La région est réputée pour la beauté de…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$274,348
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
Agence
TEKCE Real Estate
Quartier résidentiel Euromarina Villas
Quartier résidentiel Euromarina Villas
Quartier résidentiel Euromarina Villas
Quartier résidentiel Euromarina Villas
Quartier résidentiel Euromarina Villas
Quartier résidentiel Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Espagne
depuis
$435,468
Options de finition Аvec finition
Surface 131–205 m²
8 objets immobiliers 8
Euromarina présente sa collection sélectionnée de villas de luxe sur la Costa Blanca et la Costa Calida, des joyaux architecturaux situés dans les coins les plus idylliques du littoral méditerranéen. Imaginez vous réveiller au son des vagues, bronzer plus de 300 jours par an et avoir la lib…
Agence
EspanaTour
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Torrevieja, Espagne
depuis
$337,864
L'année de construction 2026
Appartements de 2 et 3 chambres avec jardin ou solarium à Aguas Nuevas, Torrevieja Situés dans le prestigieux quartier d'Aguas Nuevas à Torrevieja, ces appartements modernes allient confort et proximité de la mer. Le quartier est réputé pour ses commodités accessibles toute l'année, son litt…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements modernes avec jardins privés à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements modernes avec jardins privés à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements modernes avec jardins privés à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements modernes avec jardins privés à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements modernes avec jardins privés à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements modernes avec jardins privés à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$425,684
L'année de construction 2025
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec jardins privés à Ciudad Quesada Situés dans la ville prisée de Ciudad Quesada, ces appartements allient tranquillité et accessibilité. Le quartier est réputé pour son dynamisme, son cadre pittoresque et ses commodités accessibles toute l'année. L…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$292,086
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Duly Lo Marabu Villas
Complexe résidentiel Duly Lo Marabu Villas
Complexe résidentiel Duly Lo Marabu Villas
Complexe résidentiel Duly Lo Marabu Villas
Complexe résidentiel Duly Lo Marabu Villas
Complexe résidentiel Duly Lo Marabu Villas
Rojales, Espagne
depuis
$495,320
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 107–123 m²
3 objets immobiliers 3
Le complexe résidentiel dispose d'une piscine commune avec espaces verts, d'un espace spa (salle de sport, sauna, jacuzzi) et d'un espace enfants. Il y a une infrastructure développée à distance de marche : des commerces, un centre commercial, un centre médical, des pharmacies, des bureaux …
Agence
EspanaTour
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$277,931
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Appartements luxueux avec piscine à proximité d'un golf à Orihuela, Alicante Ces appartements récemment construits sont situés à Orihuela, une ville du sud de la Communauté valencienne, dans la province d'Alicante. Alicante est la deuxième province la plus peuplée de la région valencienne, e…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Espagne
depuis
$412,030
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec vue sur les Salinas à San Miguel San Miguel de Salinas est une charmante ville de l'intérieur des terres située dans la province d'Alicante. Connue pour son caractère espagnol traditionnel et sa proximité avec la campagne et la côte, elle offre u…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel SaliSol RESORT
Complexe résidentiel SaliSol RESORT
Complexe résidentiel SaliSol RESORT
Complexe résidentiel SaliSol RESORT
Complexe résidentiel SaliSol RESORT
Complexe résidentiel SaliSol RESORT
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$262,315
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Surface 79 m²
3 objets immobiliers 3
Complexe fermé avec piscine, espace vert, spa ouvert toute l'année. Le site comprend un espace de coworking, un bureau de poste intelligent, un café ouvert 24h/24, des bornes de recharge pour véhicules électriques et scooters et une aire de jeux pour enfants. Internet haut débit par fibre op…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
79.0
293,098 – 315,196
Agence
EspanaTour
Complexe résidentiel Residencial Moma II
Complexe résidentiel Residencial Moma II
Complexe résidentiel Residencial Moma II
Complexe résidentiel Residencial Moma II
Complexe résidentiel Residencial Moma II
Complexe résidentiel Residencial Moma II
Complexe résidentiel Residencial Moma II
Benijofar, Espagne
depuis
$267,071
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Surface 117–218 m²
3 objets immobiliers 3
Les maisons du Residencial Moma II disposent de deux, trois ou quatre chambres et d'une superficie bâtie de 97 m², complétée par de spacieuses terrasses de 20 m². Les résidents auront accès à une piscine commune, un accès au garage et une cuisine américaine moderne. L'orientation sud-ouest o…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
218.0
467,560
Apartment 3 chambres
117.0 – 154.0
329,153 – 393,123
Agence
EspanaTour
Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$631,479
L'année de construction 2026
Appartements 3 chambres avec vue sur la mer près de Playa Higuericas à Torre de la Horadada Ces appartements élégants et modernes font partie d'un complexe balnéaire haut de gamme, à quelques pas du sable doré de Playa Higuericas à Torre de la Horadada, l'une des stations balnéaires les plus…
Agence
TEKCE Real Estate
Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$480,570
L'année de construction 2027
Appartements 2 chambres en bord de mer avec vue sur la mer à Pilar de la Horadada Mil Palmeras, au sud de la Costa Blanca, est une destination côtière prisée, réputée pour ses plages de sable fin, son climat méditerranéen et son style de vie dynamique. La région offre un large choix de resta…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Complexe résidentiel AREAbeach IV CIUDAD QUESADA
Rojales, Espagne
depuis
$406,622
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 94–137 m²
3 objets immobiliers 3
AREAbeach IV propose 30 maisons d'exception, chacune avec un terrain privé, une cuisine extérieure et une piscine. Chaque détail est soigneusement sélectionné pour garantir une finition de haute qualité et une urbanisation qui prend le plus grand soin à chaque aspect de votre bien-être
Agence
EspanaTour
Immeuble Navale Residencial
Immeuble Navale Residencial
Immeuble Navale Residencial
Immeuble Navale Residencial
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$269,826
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 9
Surface 96 m²
3 objets immobiliers 3
Navale Residencial est une oasis de tranquillité en face du spectaculaire parc naturel de Las Dunas et de la mer. Ce complexe résidentiel moderne de 10 étages offre 18 appartements et 2 penthouses avec des espaces communs et une vue directe sur la mer depuis les étages supérieurs. Les espace…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
96.0
301,239 – 626,903
Agence
EspanaTour
Rojales, Espagne
depuis
$467,360
L'année de construction 2025
Appartements à vendre à Ciudad Quesada, Alicante, avec jardin ou solarium Situé dans la charmante ville de Ciudad Quesada, à Rojales, Alicante, ce nouveau programme immobilier privé allie architecture moderne et confort au quotidien. Réputé pour son style de vie méditerranéen décontracté, le…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Complexe résidentiel VALONIA RESORT
Torrevieja, Espagne
depuis
$344,228
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 9
Surface 71–89 m²
2 objets immobiliers 2
Dans ce quartier résidentiel vous disposerez de maisons de 2 ou 3 chambres dans un immeuble moderne. Les espaces communs comprendront 3 piscines, une salle de sport, un court de padel et de grands jardins
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
71.0 – 89.0
412,895 – 423,363
Agence
EspanaTour
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$321,394
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 chambres avec terrasses spacieuses à Quesada Ciudad Quesada est une ville dynamique et bien établie de la Costa Blanca, réputée pour ses commodités accessibles toute l'année, son atmosphère internationale et sa proximité avec les magnifiques plages méditerranéennes…
Agence
TEKCE Real Estate
Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$427,825
L'année de construction 2027
Appartements 2 chambres en bord de mer avec vue sur la mer à Pilar de la Horadada Mil Palmeras, au sud de la Costa Blanca, est une destination côtière prisée, réputée pour ses plages de sable fin, son climat méditerranéen et son style de vie dynamique. La région offre un large choix de resta…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Espagne
depuis
$277,355
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec vue sur les Salinas à San Miguel San Miguel de Salinas est une charmante ville de l'intérieur des terres située dans la province d'Alicante. Connue pour son caractère espagnol traditionnel et sa proximité avec la campagne et la côte, elle offre u…
Agence
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Espagne
depuis
$413,164
L'année de construction 2026
Appartements de luxe de 2 et 3 chambres avec piscine commune à Ciudad Quesada, Alicante Nichées dans le prestigieux quartier de Ciudad Quesada, à Rojales, ces résidences exceptionnelles offrent un mélange incomparable de tranquillité et de raffinement. La région est réputée pour la beauté de…
Agence
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Nalia Resort
Complexe résidentiel Nalia Resort
Complexe résidentiel Nalia Resort
Complexe résidentiel Nalia Resort
Complexe résidentiel Nalia Resort
Complexe résidentiel Nalia Resort
Torrevieja, Espagne
depuis
$292,697
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 131 m²
1 objet immobilier 1
Nalia Resort – luxe à Torrevieja. Torrevieja — l'une des villes touristiques les plus importantes de la Costa Blanca grâce à ses plages et ses parcs naturels comme la Laguna Rosa. C'est pour cette raison qu'Immosol, en tant que promoteur, a l'un de ses projets vedettes dans cette ville d'Ali…
Agence
EspanaTour
Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Quartier résidentiel Euromarina Apartments
Urbanizacion Dona Pepa, Espagne
depuis
$321,327
Options de finition Аvec finition
Surface 83–116 m²
4 objets immobiliers 4
Pour ceux qui recherchent l'intimité ou une enclave de tranquillité, les appartements de luxe Euromarina — option idéale. Bénéficiant d'un emplacement privilégié sur le littoral le plus éblouissant d'Espagne, ces propriétés offrent non seulement un chez-soi, mais une invitation à vivre plein…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
83.0 – 90.0
345,436 – 365,209
Apartment 3 chambres
116.0
491,985
Agence
EspanaTour
