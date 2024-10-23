  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Guardamar del Segura
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura

Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$256,636
;
40
Laisser une demande
ID: 27849
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Région
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Ville
    Guardamar del Segura

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura

Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique région sud de la Costa Blanca. Ce développement présente une excellente opportunité de posséder un appartement à Guardamar del Segura, doté d'équipements sociaux de premier ordre dans un cadre prestigieux. Les services essentiels, notamment les supermarchés, les bars, les restaurants et diverses activités de loisirs et sportives, sont facilement accessibles en quelques minutes en voiture.

Ces appartements à vendre à Guardamar del Segura offrent un accès facile aux commodités essentielles et au magnifique parc naturel de La Mata, ce qui les rend parfaits pour les amateurs de randonnée et de vélo. Ils se trouvent également à seulement 10 minutes en voiture des plages à couper le souffle de Guardamar, à 38 km de l'aéroport d'Alicante et à 80 km de l'aéroport de Murcie.

Cette résidence moderne offre à ses résidents l'accès à la grande piscine commune, aux jardins luxuriants et à l'aire de jeux pour enfants ainsi qu'au parking souterrain.

À l'intérieur de ces appartements modernes, vous disposez de deux ou trois chambres doubles spacieuses avec placards selon le modèle, de deux salles de bains dont une attenante à la chambre principale, d'une cuisine ouverte équipée et d'un coin repas, et d'un grand salon. avec des fenêtres de style français qui laissent entrer suffisamment de lumière naturelle.


ALC-00932

Localisation sur la carte

Guardamar del Segura, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Orizonne
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
depuis
$373,094
Immeuble Appartements avec vue dégagée sur la mer à Malaga
Malaga, Espagne
depuis
$1,40M
Complexe résidentiel Allonbay Urban
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
depuis
$292,421
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Torrevieja, Espagne
depuis
$335,391
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Torrevieja, Espagne
depuis
$326,092
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$256,636
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Luz 2
Complexe résidentiel Luz 2
Complexe résidentiel Luz 2
Complexe résidentiel Luz 2
Complexe résidentiel Luz 2
Afficher tout Complexe résidentiel Luz 2
Complexe résidentiel Luz 2
Benidorm, Espagne
depuis
$406,286
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 160–229 m²
4 objets immobiliers 4
Bungalo est situé dans le complexe moderne de Luz 2 - Balcón de Finestrat. Le complexe a une piscine commune, une salle de sport et un endroit pour faire du sport sans quitter le territoire du complexe
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Afficher tout Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$1,32M
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements Dans une Résidence Exceptionnelle Dans une Zone Prestigieuse à Fuengirola Les appartements sont situés à Fuengirola, une station touristique située entre les autres villes célèbres de Benalmadena et Mijas. Fuengirola abrite toutes les commodités telles que des bars, des centres …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Afficher tout Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$273,515
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Un emplacement Premium, avec une communauté privée et des appartements construits avec le confort à l'esprit.Une façade à la pointe de la technologie incomparable et contemporaine avec des balcons-terrasses élégants. Appartements de luxe avec des finitions élevées qui attirent l'attention su…
Agence
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications