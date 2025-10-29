Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Commercial
  4. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Espagne

Barcelone
3
Catalogne
3
Communauté Valencienne
11
Alicante
3
Montrer plus
Investissement Supprimer
Tout effacer
18 propriétés total trouvé
CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES dans el Castellar lOliveral, Espagne
CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES
el Castellar lOliveral, Espagne
Surface 1 358 m²
UNIQUE INVESTMENT IN SPAIN: CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES Price: €2,300,000 + …
$2,68M
Laisser une demande
Residential building for sale in Barcelona (Gothic Quarter) dans Barcelone, Espagne
Residential building for sale in Barcelona (Gothic Quarter)
Barcelone, Espagne
Surface 1 788 m²
Residential building for sale in Barcelona (Gothic Quarter) – €6.5M A unique opportunity …
$7,58M
Laisser une demande
Investissement 1 000 m² dans Ayora, Espagne
Investissement 1 000 m²
Ayora, Espagne
Surface 1 000 m²
Aujourd'hui, cette ferme est une fabrique de fromage de renommée nationale dans la productio…
$889,852
Laisser une demande
Investissement 3 545 m² dans Cullera, Espagne
Investissement 3 545 m²
Cullera, Espagne
Surface 3 545 m²
Résidence à Cullera, avec un maximum de capacité sur 477 personnes et d'une superficie 3545,…
$8,20M
Laisser une demande
Investissement dans Manises, Espagne
Investissement
Manises, Espagne
Geriatric centre is located just 15 minutes from the capital and 20 min from the internation…
$1,40M
Laisser une demande
Dental clinic in the center of Barcelona dans Barcelone, Espagne
Dental clinic in the center of Barcelona
Barcelone, Espagne
Surface 330 m²
Commercial premises in the elite district of Barcelona with a tenant - a Dental Clinic. T…
$758,546
Laisser une demande
A supermarket in the elite zone, Barcelona dans Barcelone, Espagne
A supermarket in the elite zone, Barcelona
Barcelone, Espagne
Surface 298 m²
Commercial real estate with a tenant - the most popular supermarket chain in Catalonia speci…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Investissement 650 m² dans Pampelune, Espagne
Investissement 650 m²
Pampelune, Espagne
Nombre de salles de bains 2
Surface 650 m²
Ecological family winery for sale. It has a built area of 650m2 and is located on a plot of …
$524,913
Laisser une demande
Investissement 6 900 m² dans Collado Villalba, Espagne
Investissement 6 900 m²
Collado Villalba, Espagne
Chambres 100
Nombre de salles de bains 100
Surface 6 900 m²
This hotel is located near the National Park of the Sierra del Guadarrama. It has about 100 …
$12,00M
Laisser une demande
Property InvestProperty Invest
Investissement 3 000 m² dans Outeiro de Rei, Espagne
Investissement 3 000 m²
Outeiro de Rei, Espagne
Surface 3 000 m²
Geriátrico with capacity for 192 squares, more 50 of día, is managed for geriatrícos, with c…
$5,50M
Laisser une demande
Investissement dans Alberic, Espagne
Investissement
Alberic, Espagne
Nombre de salles de bains 1
Petrol station for sale. It´s situated in a town of Valencia. Annual sales are 3,300,000 lit…
$1,10M
Laisser une demande
Investissement 3 000 m² dans Utiel, Espagne
Investissement 3 000 m²
Utiel, Espagne
Surface 3 000 m²
La empresa consta de 1 instalación fotovoltaica fija de 35 kW. La instalación está ubicada e…
$249,959
Laisser une demande
Investissement 5 000 m² dans Leon, Espagne
Investissement 5 000 m²
Leon, Espagne
Nombre de salles de bains 4
Surface 5 000 m²
La sécheresse est l'un des gros problèmes. L'eau, sans aucun doute, est un actif d'investiss…
$6,55M
Laisser une demande
Investissement dans Lliria, Espagne
Investissement
Lliria, Espagne
Petrol station for sale. It´s situted near Valencia. Annual sales are 1,850,000 liters. Ther…
$1,10M
Laisser une demande
Investissement 641 m² dans lEliana, Espagne
Investissement 641 m²
lEliana, Espagne
Chambres 21
Surface 641 m²
Club for men for sale in Alterne near Valencia capital
$499,917
Laisser une demande
Investissement 16 000 m² dans Alicante, Espagne
Investissement 16 000 m²
Alicante, Espagne
Surface 16 000 m²
Geriatric centre in the Alicante province. It´s currently empty and did not get to premiere.…
$12,00M
Laisser une demande
Investissement 1 840 m² dans Alicante, Espagne
Investissement 1 840 m²
Alicante, Espagne
Surface 1 840 m²
They sell to themselves lot of 20 housings in the center of Alicante, more 20 garages all th…
$1,75M
Laisser une demande
Investissement 1 400 m² dans Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Espagne
Investissement 1 400 m²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Espagne
Nombre de salles de bains 58
Surface 1 400 m²
Residence sells for students to only 300m of the universities, 58 rooms of which 3 are for m…
$749,876
Laisser une demande

Types de propriétés en Espagne

propriété commerciale
restaurants
hôtels
des bureaux
bâtiments industriels
entrepôts
magasins
Realting.com
Aller