Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Espagne

Estrémadure
4
Badajoz
4
6 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Cuevas del Almanzora, Espagne
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Cuevas del Almanzora, Espagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 129 m²
Maison de ville de luxe clé en main dans un complexe de golf avec piscine, grande terrasse e…
$319,468
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Surface 78 m²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$269,731
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Surface 80 m²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$269,513
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres dans Blanes, Espagne
Appartements à plusieurs niveaux 5 chambres
Blanes, Espagne
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 206 m²
Sol 2
GRAND DUPLEX RÉCENT DE 5 CHAMBRES AVEC PISCINE ET GRANDE TERRASSE, À BLANES  C'est un rez…
$453,261
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 3
Surface 100 m²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$321,516
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Helechosa de los Montes, Espagne
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Helechosa de los Montes, Espagne
Chambres 2
Surface 78 m²
SunPlace is a promoter descended from the business group Residencial Playa Flamenca and Vist…
$293,162
