  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. la Nucia
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer

Appartement dans un nouvel immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer

la Nucia, Espagne
depuis
$361,409
;
29
Laisser une demande
ID: 27662
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Communauté Valencienne
  • Ville
    la Nucia

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Maisons de 2 et 3 Chambres à La Nucia, Près de Benidorm et Altea

Ces immobiliers sont situés à La Nucia, une ville paisible de la Costa Blanca, dans la province d'Alicante. Nichées dans un cadre naturel pittoresque, ils se trouvent à proximité de la célèbre Cité Sportive, qui offre des installations sportives de premier ordre. Ce lieu calme et familial est idéal pour ceux qui recherchent un style de vie paisible et actif près de Benidorm et d'Altea.

Ces maisons offrent un accès facile aux commodités essentielles: le centre commercial le plus proche est à seulement 500 m, le centre-ville de La Nucia à 2 km, les plages de Benidorm à 9 km, Altea à 11 km, le golf le plus proche à 12 km, le centre-ville d'Alicante à 45 km et l'aéroport d'Alicante-Elche à environ 61 km du projet, offrant ainsi une excellente connectivité régionale et internationale.

Le complexe est doté d'espaces communs paysagers comprenant une grande piscine entourée d'une végétation luxuriante, une salle de sport moderne entièrement équipée, un club social pour les résidents et des ascenseurs dans tous les bâtiments. Le cadre favorise le bien-être, le confort et un fort sentiment d'appartenance.

Les maisons à vendre à La Nucia, Alicante, se composent d'appartements et de penthouses de 2 et 3 chambres, chacun avec 2 salles de bain. Les intérieurs comprennent des espaces salon et salle à manger ouverts et baignés de lumière naturelle, des cuisines contemporaines avec îlot central et de grandes terrasses idéales pour la vie en extérieur. Les penthouses offrent des solariums privés avec une vue imprenable sur la mer et les montagnes. Toutes les maisons comprennent un garage privé, et les aménagements privilégient la praticité, le confort et un design lumineux et moderne.


ALC-01104

Localisation sur la carte

la Nucia, Espagne
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Isea Views
Calp, Espagne
depuis
$857,253
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Benidorm, Espagne
depuis
$470,630
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Marbella, Espagne
depuis
$706,337
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Torrevieja, Espagne
depuis
$335,391
Complexe résidentiel Orizonne
la Vila Joiosa Villajoyosa, Espagne
depuis
$373,094
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
la Nucia, Espagne
depuis
$361,409
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Espagne
depuis
$293,080
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 92–110 m²
3 objets immobiliers 3
Le complexe Ciñuelica se compose de quatre immeubles d'appartements, avec un total de 64 appartements de 2 et 3 chambres et 14 bungalows de 3 chambres. Le complexe résidentiel est construit avec des espaces communs comprenant 3 piscines, 2 jacuzzis, ainsi qu'un espace sportif et pour enfant…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
92.0
388,485
Apartment 3 chambres
94.0
457,942
Bungalow
110.0
388,485
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Complexe résidentiel Lagune Homes
Complexe résidentiel Lagune Homes
Complexe résidentiel Lagune Homes
Complexe résidentiel Lagune Homes
Complexe résidentiel Lagune Homes
Afficher tout Complexe résidentiel Lagune Homes
Complexe résidentiel Lagune Homes
Calp, Espagne
depuis
$423,948
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Surface 94–113 m²
4 objets immobiliers 4
Le complexe résidentiel Lagune Homes est situé à Calpe, à proximité de la réserve naturelle de Las Salinas et à quelques minutes à pied de la célèbre plage de La Fossa, ainsi qu'à 10 minutes à pied de la plage Arenal. Deux bâtiments de dix étages avec une architecture originale offrent de no…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
94.0
465,005 – 494,436
Apartment 3 chambres
111.0 – 113.0
505,031 – 519,158
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Afficher tout Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Immeuble Nouveaux Appartements avec Terrasses à Malaga Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$676,906
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 3
Appartements avec Terrasses Spacieuses Dans une Résidence à Malaga Fuengirola Les appartements sont situés dans la région résidentielle populaire de Fuengirola, sur la Costa del Sol. Fuengirola attire des visiteurs tout au long de l'année grâce à son climat agréable, ses nombreuses commodité…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications