Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Afficher tout Immeuble Guarensa
Immeuble Guarensa
Orihuela, Espagne
depuis
$372,562
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 4
Lieu: Oriuela Costa / Playa FlamencaCoût: à partir de 340.000 €Date de livraison : août, octobre, novembre 2023Le complexe résidentiel Playa Flamenca est situé dans la municipalité d'Oriuela Costa, dans la zone éponyme de Playa Flamenca.Le complexe comprend plusieurs phases de construction. …
Риэлтор без границ
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Immeuble Appartements avec piscine et espaces verts à Monforte del Cid
Monforte del Cid, Espagne
depuis
$416,411
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec terrasses spacieuses à Monforte del Cid Situés dans la paisible ville de Monforte del Cid, à l'intérieur des terres, ces appartements font partie d'un complexe résidentiel soigneusement conçu, entouré de nature et de commodités modernes. Réputée …
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Afficher tout Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Immeuble Appartements de golf spacieux et abordables à Monforte del Cid
Monforte del Cid, Espagne
depuis
$328,578
L'année de construction 2026
Appartements de golf de 3 chambres à prix abordable à Monforte del Cid Les appartements sont situés à quelques mètres du parcours de golf de Monforte del Cid, Monforte del Cid est une petite ville située dans la province d'Alicante, dans la communauté valencienne d'Espagne. La ville a une ri…
TEKCE Real Estate
Karon PhuketKaron Phuket
Complexe résidentiel Residencial La Isla III
Complexe résidentiel Residencial La Isla III
Complexe résidentiel Residencial La Isla III
Torrevieja, Espagne
depuis
$271,510
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 73–101 m²
5 objets immobiliers 5
Résidencial "La Isla III"  est un complexe urbain composé de 44 appartements jumelés de 2 et 3 chambres. Le complexe dispose d'un grand jardin commun et d'une piscine commune. Le complexe résidentiel est situé à proximité de tous types de services et à environ 500 mètres de la plage de Los L…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
73.0 – 80.0
320,081 – 330,549
Apartment 3 chambres
81.0 – 101.0
330,549 – 375,095
EspanaTour
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Afficher tout Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$493,259
L'année de construction 2026
Appartements Élégants de 2, 3, 4 Chambres à Quelques Pas de la Plage à Playa Flamenca Située à quelques pas de la plage, cette résidence contemporaine offre un accès pratique aux nombreuses commodités quotidiennes de la ville côtière. Notamment, un marché hebdomadaire animé le samedi se tien…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Afficher tout Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Complexe résidentiel La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$273,515
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 5
Un emplacement Premium, avec une communauté privée et des appartements construits avec le confort à l'esprit.Une façade à la pointe de la technologie incomparable et contemporaine avec des balcons-terrasses élégants. Appartements de luxe avec des finitions élevées qui attirent l'attention su…
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Afficher tout Complexe résidentiel Isea Views
Complexe résidentiel Isea Views
Calp, Espagne
depuis
$857,253
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 18
Surface 74–109 m²
2 objets immobiliers 2
Isea Views sont deux tours de 18 étages situées dans un complexe résidentiel de luxe. Le complexe dispose d'une piscine extérieure avec couloir de nage, padel, pétanque, ping-pong, putting green, point de vue des marais salants et aire de jeux pour enfants. Également dans l'une des tours, il…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
74.0 – 109.0
1,04M – 1,92M
EspanaTour
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Afficher tout Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
La Nucia, Espagne
depuis
$481,227
L'année de construction 2027
Maisons de 2 et 3 Chambres à La Nucia, Près de Benidorm et Altea Ces immobiliers sont situés à La Nucia, une ville paisible de la Costa Blanca, dans la province d'Alicante. Nichées dans un cadre naturel pittoresque, ils se trouvent à proximité de la célèbre Cité Sportive, qui offre des insta…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Afficher tout Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Immeuble Appartements de 2 et 3 chambres avec espace extérieur à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$462,651
L'année de construction 2025
Appartements à vendre à Ciudad Quesada, Alicante, avec jardin ou solarium Situé dans la charmante ville de Ciudad Quesada, à Rojales, Alicante, ce nouveau programme immobilier privé allie architecture moderne et confort au quotidien. Réputé pour son style de vie méditerranéen décontracté, le…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Afficher tout Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Espagne
depuis
$357,877
L'année de construction 2026
Appartements de luxe de 2 et 3 chambres avec piscine commune à Ciudad Quesada, Alicante Nichées dans le prestigieux quartier de Ciudad Quesada, à Rojales, ces résidences exceptionnelles offrent un mélange incomparable de tranquillité et de raffinement. La région est réputée pour la beauté de…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Afficher tout Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$312,672
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Appartements luxueux avec piscine à proximité d'un golf à Orihuela, Alicante Ces appartements récemment construits sont situés à Orihuela, une ville du sud de la Communauté valencienne, dans la province d'Alicante. Alicante est la deuxième province la plus peuplée de la région valencienne, e…
TEKCE Real Estate
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Afficher tout Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
Immeuble Maisons Élégantes à La Nucia, Alicante, Avec Vue Sur Mer
La Nucia, Espagne
depuis
$461,561
L'année de construction 2027
Maisons de 2 et 3 Chambres à La Nucia, Près de Benidorm et Altea Ces immobiliers sont situés à La Nucia, une ville paisible de la Costa Blanca, dans la province d'Alicante. Nichées dans un cadre naturel pittoresque, ils se trouvent à proximité de la célèbre Cité Sportive, qui offre des insta…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Afficher tout Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Immeuble Appartements élégants avec terrasse à Lo Marabu, Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$343,136
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 chambres avec terrasses spacieuses à Quesada Ciudad Quesada est une ville dynamique et bien établie de la Costa Blanca, réputée pour ses commodités accessibles toute l'année, son atmosphère internationale et sa proximité avec les magnifiques plages méditerranéennes…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel INFINIUM III
Complexe résidentiel INFINIUM III
Complexe résidentiel INFINIUM III
Complexe résidentiel INFINIUM III
Complexe résidentiel INFINIUM III
Afficher tout Complexe résidentiel INFINIUM III
Complexe résidentiel INFINIUM III
Calp, Espagne
depuis
$514,100
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 17
Surface 115–201 m²
5 objets immobiliers 5
Le complexe résidentiel INFINIUM III est situé dans le prestigieux quartier de Saladar à Calpe, à proximité de la célèbre plage Arenal Bol et du centre-ville animé. Cet emplacement exceptionnel permet aux résidents de profiter de tous les avantages de la vie côtière tout en ayant facilement …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
115.0 – 119.0
523,388 – 628,066
Apartment 4 chambres
201.0
1,02M
EspanaTour
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Afficher tout Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$333,475
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Afficher tout Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Espagne
depuis
$314,980
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
BAHIA Bungalows, beauty and functionality to enjoy every day’;s life, with all the comfort.  Because you deserve it. Prices under construction and turnkey for June 2023. Gran Alacant is an area located in the Cape of Santa Pola.  You could say that it is the Mediterranean in its purest…
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Callosa de Segura, Espagne
depuis
$270,553
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 76–87 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe est situé à Orihuela Costa — Il s'agit d'une station balnéaire pittoresque faisant partie de la Costa Blanca espagnole. Ici, vous pourrez profiter du paysage méditerranéen original - vallées, pinèdes et chênaies, prairies riches en arômes de diverses plantes odorantes. Les lacs s…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
76.0
302,402
Maison
87.0
406,964
EspanaTour
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Afficher tout Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$466,592
L'année de construction 2026
Appartements 3 chambres avec vue sur la mer près de Playa Higuericas à Torre de la Horadada Ces appartements élégants et modernes font partie d'un complexe balnéaire haut de gamme, à quelques pas du sable doré de Playa Higuericas à Torre de la Horadada, l'une des stations balnéaires les plus…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
Complexe résidentiel Eden Beach
La Mata, Espagne
depuis
$314,172
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Surface 84–113 m²
3 objets immobiliers 3
Complexe résidentiel de type fermé Eden Beach avec 3 piscines pour adultes et enfants, espaces verts et sportifs, aire de jeux, parking.Le prix comprend:salles de bains entièrement équipées,armoires intégrées dans toute la maison,climatisation,équipement de cuisine meublé et équipé,stores au…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
84.0
331,479
Apartment 3 chambres
101.0 – 113.0
616,435 – 674,590
EspanaTour
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Afficher tout Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
Immeuble Appartements avec piscine près de la mer à El Verger, Alicante
el Verger, Espagne
depuis
$542,702
Appartements neufs de 1 à 3 chambres avec piscine et spa à El Verger, Alicante Niché au cœur de la région de la Marina Alta, El Verger allie avec sérénité charme côtier et commodités du quotidien. Entouré d'un cadre naturel exceptionnel, ce village paisible est situé à proximité des plages d…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Afficher tout Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Immeuble Appartements élégants avec jardin ou solarium à Torrevieja
Torrevieja, Espagne
depuis
$324,915
L'année de construction 2026
Appartements de 2 et 3 chambres avec jardin ou solarium à Aguas Nuevas, Torrevieja Situés dans le prestigieux quartier d'Aguas Nuevas à Torrevieja, ces appartements modernes allient confort et proximité de la mer. Le quartier est réputé pour ses commodités accessibles toute l'année, son litt…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Afficher tout Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Denia, Espagne
depuis
$699,111
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements En Bord de Mer Dans une Résidence Privée à Dénia Alicante Ces remarquables appartements à Dénia, une ville portuaire de la province espagnole d'Alicante, offrent une vue imprenable sur la mer et un accès direct à la plage. Niché en première ligne de la magnifique côte méditerran…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Afficher tout Complexe résidentiel SeaView 6
Complexe résidentiel SeaView 6
Finestrat, Espagne
depuis
$518,032
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 109–136 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe résidentiel SEAVIEW 6, situé dans la zone prestigieuse de la Costa Blanca, offre une combinaison unique de beauté naturelle et de confort urbain. Entouré de montagnes et avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée, le complexe offre une atmosphère tranquille. En même temps, i…
EspanaTour
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Afficher tout Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements en bord de mer dans une résidence à Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$479,456
L'année de construction 2026
Appartements 3 chambres avec vue sur la mer près de Playa Higuericas à Torre de la Horadada Ces appartements élégants et modernes font partie d'un complexe balnéaire haut de gamme, à quelques pas du sable doré de Playa Higuericas à Torre de la Horadada, l'une des stations balnéaires les plus…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Complexe résidentiel BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Espagne
depuis
$290,324
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 78–79 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe résidentiel dispose d'une piscine commune avec espaces verts, d'un espace spa (salle de sport, sauna, jacuzzi) et d'un espace enfants. Il y a une infrastructure développée à distance de marche : des commerces, un centre commercial, un centre médical, des pharmacies, des bureaux …
EspanaTour
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Afficher tout Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$564,096
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Afficher tout Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$261,340
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Talasa Caelus
Complexe résidentiel Talasa Caelus
Complexe résidentiel Talasa Caelus
Complexe résidentiel Talasa Caelus
Complexe résidentiel Talasa Caelus
Afficher tout Complexe résidentiel Talasa Caelus
Complexe résidentiel Talasa Caelus
Denia, Espagne
depuis
$287,860
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Surface 52–112 m²
7 objets immobiliers 7
Caelus est le premier projet dans le complexe de Talasa Utopian Village, qui comprend initialement 51 appartements avec une, deux et trois chambres. Les bâtiments Talasa Caelus sont conçus comme des volumes compacts et efficaces, assurant la température optimale dans votre maison en hiver et…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0
283,793
Apartment 2 chambres
79.0 – 80.0
337,295 – 451,277
Apartment 3 chambres
98.0 – 99.0
411,732 – 552,466
Maison de ville
93.0 – 112.0
453,603 – 504,779
EspanaTour
Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Afficher tout Immeuble Amanecer
Immeuble Amanecer
Orihuela, Espagne
depuis
$209,982
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
Vous avez envie d'une terrasse ? AMANECER X intègre luxe et fonctionnalité dans un concept inspirant, caractérisé par des formes, l'utilisation de matériaux de haute qualité, avec différentes textures et une excellente finition.Situé à Orihuela Costa, un quartier très paisible, entouré de bo…
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Complexe résidentiel Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Espagne
depuis
$293,080
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 92–110 m²
3 objets immobiliers 3
Le complexe Ciñuelica se compose de quatre immeubles d'appartements, avec un total de 64 appartements de 2 et 3 chambres et 14 bungalows de 3 chambres. Le complexe résidentiel est construit avec des espaces communs comprenant 3 piscines, 2 jacuzzis, ainsi qu'un espace sportif et pour enfant…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
92.0
383,818
Apartment 3 chambres
94.0
452,440
Bungalow
110.0
383,818
EspanaTour
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Afficher tout Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$268,435
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Afficher tout Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Espagne
depuis
$270,450
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec vue sur les Salinas à San Miguel San Miguel de Salinas est une charmante ville de l'intérieur des terres située dans la province d'Alicante. Connue pour son caractère espagnol traditionnel et sa proximité avec la campagne et la côte, elle offre u…
TEKCE Real Estate
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Afficher tout Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$767,636
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Afficher tout Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$594,500
L'année de construction 2026
Appartements Élégants de 2, 3, 4 Chambres à Quelques Pas de la Plage à Playa Flamenca Située à quelques pas de la plage, cette résidence contemporaine offre un accès pratique aux nombreuses commodités quotidiennes de la ville côtière. Notamment, un marché hebdomadaire animé le samedi se tien…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Espagne
depuis
$239,562
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 75–77 m²
3 objets immobiliers 3
Apartments avec deux chambres et deux salles de bains. à quelques mètres de tous nos services: supermarché, restaurants, pharmacie, Corte pour le tennis Padl, bowling anglais, champ de golf ... La finition de la plus haute qualité. Une grande zone publique avec une piscine
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
75.0 – 77.0
267,393 – 337,178
EspanaTour
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Afficher tout Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$415,222
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Complexe résidentiel RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Espagne
depuis
$312,832
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 88–102 m²
4 objets immobiliers 4
Complexe résidentiel moderne situé à Mil Plameras, parfaitement intégré dans un environnement privilégié, à seulement 750 mètres de l'une des plus belles plages de la Méditerranée. La première phase se compose de 24 appartements de qualité premium de 2 et 3 chambres et de 12 bungalows de 2 c…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
88.0
359,393 – 464,071
Apartment 3 chambres
102.0
378,003 – 436,157
EspanaTour
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Immeuble Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Espagne
depuis
$300,959
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 67–89 m²
9 objets immobiliers 9
Le bâtiment se compose de 12 appartements. Piscine commune sur le toit de l'immeuble
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
67.0 – 77.0
231,454 – 359,393
Apartment 3 chambres
78.0 – 89.0
324,501 – 452,440
EspanaTour
Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Afficher tout Immeuble Iconic
Immeuble Iconic
Santa Pola, Espagne
depuis
$353,679
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 3
La Costa Blanca… The hidden place in El Levante Español that can be incredibly affordable. Apartments with frontal views of the Mediterranean Sea and golden sand beaches. Homes built to high standard in a lovely residential complex in Gran Alcant. From your own terrace, you will be …
IBAKA HOMES REAL ESTATE INTERNATIONAL
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Callosa de Segura, Espagne
depuis
$276,572
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 75–76 m²
3 objets immobiliers 3
Le complexe résidentiel Amanecer X se compose de 108 appartements avec de grandes terrasses. 108 appartements avec 2 chambres et 2 salles de bains. 8 blocs divisés en rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage et penthouses avec terrasse solarium privée. Chacun avec son propre ascenseur …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
75.0 – 76.0
316,359 – 382,655
EspanaTour
Complexe résidentiel Edenia l
Complexe résidentiel Edenia l
Complexe résidentiel Edenia l
Complexe résidentiel Edenia l
Complexe résidentiel Edenia l
Complexe résidentiel Edenia l
Complexe résidentiel Edenia l
Denia, Espagne
depuis
$266,049
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 63–140 m²
3 objets immobiliers 3
En Édenia chaque jour sera rempli de la lumière de la Méditerranée. Situé à seulement 200 mètres de la plage, ce complexe résidentiel à El Verhela vous permet de profiter de la mer en quelques étapes, en respirant dans la tranquillité d'un cadre naturel et détendu.Le complexe offre des maiso…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
63.0
267,510
Apartment 2 chambres
95.0
393,123
Apartment 3 chambres
140.0
486,170
EspanaTour
Complexe résidentiel Lagune Homes
Complexe résidentiel Lagune Homes
Complexe résidentiel Lagune Homes
Complexe résidentiel Lagune Homes
Complexe résidentiel Lagune Homes
Afficher tout Complexe résidentiel Lagune Homes
Complexe résidentiel Lagune Homes
Calp, Espagne
depuis
$423,948
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
Surface 94–113 m²
4 objets immobiliers 4
Le complexe résidentiel Lagune Homes est situé à Calpe, à proximité de la réserve naturelle de Las Salinas et à quelques minutes à pied de la célèbre plage de La Fossa, ainsi qu'à 10 minutes à pied de la plage Arenal. Deux bâtiments de dix étages avec une architecture originale offrent de no…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
94.0
433,831 – 488,496
Apartment 3 chambres
111.0 – 113.0
498,964 – 512,921
EspanaTour
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Complexe résidentiel Allonbay Azure
Villajoyosa, Espagne
depuis
$351,566
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 48–115 m²
3 objets immobiliers 3
Conception unique avec construction de haute qualité et matériaux haut de gamme. Complexe résidentiel Azure Residencial est situé à quelques mètres de la plage, entouré de montagnes. Dans les parties communes il y a une piscine, de vastes jardins, une aire de jeux, une salle de sport entière…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
48.0
346,599
Apartment 3 chambres
91.0 – 115.0
587,358 – 733,325
EspanaTour
Complexe résidentiel Vitania Home
Complexe résidentiel Vitania Home
Complexe résidentiel Vitania Home
Complexe résidentiel Vitania Home
Complexe résidentiel Vitania Home
Afficher tout Complexe résidentiel Vitania Home
Complexe résidentiel Vitania Home
Calp, Espagne
depuis
$345,863
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 7
Découvrez un nouveau projet exclusif qui repense le concept de vie de luxe sur la Costa Blanca. Situé au cœur de Calpe, ce complexe innovant offre la combinaison parfaite de design moderne, de durabilité et de confort, créé pour ceux qui recherchent un style de vie exceptionnel.Le projet pré…
EspanaTour
Complexe résidentiel Alonis Living
Complexe résidentiel Alonis Living
Complexe résidentiel Alonis Living
Complexe résidentiel Alonis Living
Complexe résidentiel Alonis Living
Afficher tout Complexe résidentiel Alonis Living
Complexe résidentiel Alonis Living
Villajoyosa, Espagne
depuis
$381,663
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2028
Nombre d'étages 8
Surface 74–226 m²
4 objets immobiliers 4
Le complexe résidentiel Alonis Living Playa del Torres se distingue par son architecture innovante et élégante et se trouve à seulement 5 minutes à pied de l'idyllique Playa del Torres. C'est un endroit idéal pour ceux qui rêvent chaque jour de profiter de la brise marine, du soleil méditerr…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
74.0
378,003
Apartment 2 chambres
106.0 – 226.0
436,157 – 751,353
Apartment 3 chambres
131.0
531,530
EspanaTour
Complexe résidentiel Essential House
Complexe résidentiel Essential House
Complexe résidentiel Essential House
Complexe résidentiel Essential House
Complexe résidentiel Essential House
Afficher tout Complexe résidentiel Essential House
Complexe résidentiel Essential House
Finestrat, Espagne
depuis
$858,199
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 130–170 m²
2 objets immobiliers 2
Essential House est un projet de maisons individuelles avec 3 ou 4 chambres et 3 salles de bains complètes, dont deux sont en suite. Les parcelles de 590 à 700 m2 face au sud, avec vue sur la mer et la montagne, et la lumière inonde toutes les chambres.Les maisons disposent de la climatisati…
EspanaTour
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Afficher tout Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Finestrat, Espagne
depuis
$364,171
L'année de construction 2027
Appartements 2 chambres avec vue imprenable sur la Méditerranée à Finestrat Situés à Finestrat, l'un des quartiers les plus calmes et prisés de la Costa Blanca, ces appartements de luxe offrent un cadre de vie paisible, entourés de beautés naturelles, de parcours de golf et de plages méditer…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Complexe résidentiel Ocean Dream by TM
Torrevieja, Espagne
depuis
$335,391
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
Surface 146 m²
1 objet immobilier 1
Ocean Dream by TM est situé dans une zone privilégiée de Punta Prima : à côté de la zone naturelle protégée de Lo Ferris, à seulement 300 mètres de la plage de Cala Pieteras et à seulement 5 minutes de Torrevieja. L'urbanisation comptera un total de 36 maisons avec 2 et 3 chambres, 2 salles …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
146.0
479,191
EspanaTour
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Complexe résidentiel Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Espagne
depuis
$250,597
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 78–179 m²
9 objets immobiliers 9
Le complexe résidentiel Lagoons Village by TM est situé dans un environnement naturel privilégié — entre le parc naturel de La Mata et la lagune rose de Torrevieja. Laguna Rosa sera composée de 240 logements de différents types tels que des appartements, des bungalows, des duplex et des vill…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
78.0
266,347
Apartment 2 chambres
98.0 – 149.0
309,381 – 365,209
Apartment 3 chambres
129.0 – 179.0
376,840 – 440,809
EspanaTour
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Afficher tout Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Espagne
depuis
$323,738
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec vue sur les Salinas à San Miguel San Miguel de Salinas est une charmante ville de l'intérieur des terres située dans la province d'Alicante. Connue pour son caractère espagnol traditionnel et sa proximité avec la campagne et la côte, elle offre u…
TEKCE Real Estate
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Afficher tout Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$412,895
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Complexe résidentiel Thiar Village
Orihuela, Espagne
depuis
$311,136
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 72–121 m²
5 objets immobiliers 5
Le complexe est situé à Orihuela Costa — Il s'agit d'une station balnéaire pittoresque faisant partie de la Costa Blanca espagnole. Ici, vous pourrez profiter du paysage méditerranéen original - vallées, pinèdes et chênaies, prairies riches en arômes de diverses plantes odorantes. Les lacs s…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
72.0
348,809
Apartment 3 chambres
82.0 – 84.0
343,110 – 383,818
Maison
121.0
668,774
EspanaTour
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Afficher tout Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Immeuble Appartements Prêts à Emménager Face à la Plage à Dénia
Denia, Espagne
depuis
$414,331
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Appartements En Bord de Mer Dans une Résidence Privée à Dénia Alicante Ces remarquables appartements à Dénia, une ville portuaire de la province espagnole d'Alicante, offrent une vue imprenable sur la mer et un accès direct à la plage. Niché en première ligne de la magnifique côte méditerran…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Afficher tout Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$292,086
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Riomar Healthy Living
Complexe résidentiel Riomar Healthy Living
Complexe résidentiel Riomar Healthy Living
Complexe résidentiel Riomar Healthy Living
Complexe résidentiel Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Espagne
depuis
$170,777
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Surface 69–98 m²
2 objets immobiliers 2
Residencial Riomar est une urbanisation périmétrique fermée avec 46 appartements médicaux de 1 et 2 chambres, avec parking en sous-sol, répartis dans un bloc avec rez-de-chaussée et 2 étages. Si vous avez des limitations de mobilité, ne vous inquiétez pas car Riomar Healthy Living disposera …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
69.0 – 98.0
182,604 – 211,682
EspanaTour
Complexe résidentiel POSIDONIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel POSIDONIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel POSIDONIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel POSIDONIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel POSIDONIA RESIDENCIAL
Complexe résidentiel POSIDONIA RESIDENCIAL
Torrevieja, Espagne
depuis
$484,947
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 9
Surface 72–106 m²
2 objets immobiliers 2
Nouveau complexe à Punta Prima, Alicante, au bord de la mer, avec des maisons de 2 ou 3 chambres, 2 salles de bains et de grandes terrasses. Les zones communes auront des piscines, une aire de jeux pour enfants et de grands jardins. Avec vue sur la mer, sur la première ligne ou à quelques mè…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
72.0
522,225
Apartment 3 chambres
106.0
667,611
EspanaTour
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Afficher tout Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$491,985
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Afficher tout Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Complexe résidentiel Sunset Sailors by TM
Benidorm, Espagne
depuis
$470,630
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 30
Surface 76–423 m²
6 objets immobiliers 6
Complexe Sunset Sailors by TM est situé dans une zone privilégiée de la plage de Poniente, à seulement 50 mètres. L'urbanisation propose des appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres avec des vues impressionnantes sur la mer et de grandes terrasses qui vous permettront de vivre la sensation uniq…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
76.0
576,890
Apartment 2 chambres
109.0
709,482 – 778,104
Apartment 3 chambres
134.0 – 423.0
843,237 – 2,31M
EspanaTour
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Complexe résidentiel Allonbay Urban
Villajoyosa, Espagne
depuis
$292,421
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Surface 58–127 m²
4 objets immobiliers 4
Découvrez Villajoyosa dans notre nouveau complexe résidentiel situé au cœur de la ville, à quelques pas de la plage centrale. Ici vous trouverez des appartements avec 1, 2 et 3 chambres, offrant une vue sur la mer et le confort central.Le complexe dispose de nouveaux appartements, duplex et …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
58.0
289,608
Apartment 2 chambres
82.0
486,751
Apartment 3 chambres
90.0 – 127.0
662,959 – 924,304
EspanaTour
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Afficher tout Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$400,258
L'année de construction 2026
Appartements Élégants de 2, 3, 4 Chambres à Quelques Pas de la Plage à Playa Flamenca Située à quelques pas de la plage, cette résidence contemporaine offre un accès pratique aux nombreuses commodités quotidiennes de la ville côtière. Notamment, un marché hebdomadaire animé le samedi se tien…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Afficher tout Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Immeuble Appartements luxueux à proximité d'un parcours de golf à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$347,414
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Appartements luxueux avec piscine à proximité d'un golf à Orihuela, Alicante Ces appartements récemment construits sont situés à Orihuela, une ville du sud de la Communauté valencienne, dans la province d'Alicante. Alicante est la deuxième province la plus peuplée de la région valencienne, e…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Afficher tout Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Immeuble Appartements avec vue sur la mer et piscine à Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Espagne
depuis
$726,716
L'année de construction 2027
Appartements 2 chambres en bord de mer avec vue sur la mer à Pilar de la Horadada Mil Palmeras, au sud de la Costa Blanca, est une destination côtière prisée, réputée pour ses plages de sable fin, son climat méditerranéen et son style de vie dynamique. La région offre un large choix de resta…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Afficher tout Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Immeuble Appartements Écologiques Certificat Énergétique A à Altea Alicante
Altea, Espagne
depuis
$1,15M
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Luxueux Appartements Écologiques à 50 m de la Plage à Altea Appartements luxueux situés à Altea, une ville de la côte est de l'Espagne, connue pour sa beauté pittoresque et ses attractions culturelles. Elle est située dans la province d'Alicante, dans la Communauté valencienne. Altea est rép…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel Nwcia Village
Complexe résidentiel Nwcia Village
Complexe résidentiel Nwcia Village
Complexe résidentiel Nwcia Village
Complexe résidentiel Nwcia Village
Afficher tout Complexe résidentiel Nwcia Village
Complexe résidentiel Nwcia Village
La Nucia, Espagne
depuis
$484,693
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Surface 162 m²
1 objet immobilier 1
Un village moderne de design et de construction où vous pourrez profiter du climat, du soleil toute l'année, vue imprenable sur les baies de Benidorm et Albir et mener un mode de vie sain. Il est proche de tous les services et du centre sportif de La Nusia. La taille des maisons et leur conf…
EspanaTour
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Afficher tout Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
Immeuble Appartements neufs avec terrasses à San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Espagne
depuis
$338,468
L'année de construction 2026
Appartements modernes de 2 et 3 chambres avec vue sur les Salinas à San Miguel San Miguel de Salinas est une charmante ville de l'intérieur des terres située dans la province d'Alicante. Connue pour son caractère espagnol traditionnel et sa proximité avec la campagne et la côte, elle offre u…
TEKCE Real Estate
Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Afficher tout Immeuble KASIA V
Immeuble KASIA V
Torrevieja, Espagne
depuis
$389,523
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Surface 85 m²
1 objet immobilier 1
À Torrevieja, la perle de la Costa Blanca, une nouvelle icône de l'immobilier est en train de naître : Kasia V, le dernier projet résidentiel. Ce complexe résidentiel de cinq étages et 34 unités redéfinit le concept de luxe et de confort en centre-ville. Kasia V est majestueusement situé au…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
85.0
382,655
EspanaTour
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Afficher tout Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Immeuble Appartements à Distance de Marche de la Plage à Orihuela
Orihuela, Espagne
depuis
$394,371
L'année de construction 2026
Appartements Élégants de 2, 3, 4 Chambres à Quelques Pas de la Plage à Playa Flamenca Située à quelques pas de la plage, cette résidence contemporaine offre un accès pratique aux nombreuses commodités quotidiennes de la ville côtière. Notamment, un marché hebdomadaire animé le samedi se tien…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Afficher tout Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Immeuble Appartements sophistiqués avec piscine à Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Espagne
depuis
$336,687
L'année de construction 2026
Appartements de luxe de 2 et 3 chambres avec piscine commune à Ciudad Quesada, Alicante Nichées dans le prestigieux quartier de Ciudad Quesada, à Rojales, ces résidences exceptionnelles offrent un mélange incomparable de tranquillité et de raffinement. La région est réputée pour la beauté de…
TEKCE Real Estate
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Afficher tout Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Immeuble Appartements Modernes Avec Piscine Commune à Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Espagne
depuis
$274,348
L'année de construction 2026
Appartements Ultramodernes de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Guardamar del Segura Nichés près des pittoresques lacs salés de La Mata à Guardamar del Segura, ces appartements modernes font partie d'une nouvelle phase du célèbre complexe résidentiel El Raso, situé dans la magnifique régi…
TEKCE Real Estate
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Afficher tout Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Immeuble Luxueux Appartements Proches de la Plage à Villajoyosa
Villajoyosa, Espagne
depuis
$738,559
L'année de construction 2026
Appartements Luxueux de 2, 3 Chambres avec Piscine Commune à Quelques Mètres de la Plage à Villajoyosa Appartements ultramodernes situés à Villajoyosa, souvent appelé La Vila Joiosa, est une ville côtière pittoresque située dans la province d'Alicante, dans la Communauté Valencienne d'Espagn…
TEKCE Real Estate
Complexe résidentiel SLIM TOWER
Complexe résidentiel SLIM TOWER
Complexe résidentiel SLIM TOWER
Complexe résidentiel SLIM TOWER
Complexe résidentiel SLIM TOWER
Afficher tout Complexe résidentiel SLIM TOWER
Complexe résidentiel SLIM TOWER
Benidorm, Espagne
depuis
$284,521
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 22
Surface 56–59 m²
7 objets immobiliers 7
Nouveau bâtiment SLIM TOWER dans la ville de Benidorm avec une conception architecturale innovante et avant-gardiste. La maison est équipée d'un système de climatisation avec distribution d'air par conduits, ainsi que d'un système de ventilation mécanique, qui assure un air intérieur propre…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
56.0 – 59.0
469,828 – 554,094
EspanaTour
Quartier résidentiel Euromarina Villas
Quartier résidentiel Euromarina Villas
Quartier résidentiel Euromarina Villas
Quartier résidentiel Euromarina Villas
Quartier résidentiel Euromarina Villas
Afficher tout Quartier résidentiel Euromarina Villas
Quartier résidentiel Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Espagne
depuis
$435,468
Options de finition Аvec finition
Surface 131–205 m²
8 objets immobiliers 8
Euromarina présente sa collection sélectionnée de villas de luxe sur la Costa Blanca et la Costa Calida, des joyaux architecturaux situés dans les coins les plus idylliques du littoral méditerranéen. Imaginez vous réveiller au son des vagues, bronzer plus de 300 jours par an et avoir la lib…
EspanaTour
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Afficher tout Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Immeuble Appartements modernes avec vue sur la mer à Finestrat
Finestrat, Espagne
depuis
$329,624
L'année de construction 2027
Appartements 2 chambres avec vue imprenable sur la Méditerranée à Finestrat Situés à Finestrat, l'un des quartiers les plus calmes et prisés de la Costa Blanca, ces appartements de luxe offrent un cadre de vie paisible, entourés de beautés naturelles, de parcours de golf et de plages méditer…