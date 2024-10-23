  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Fuengirola
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola

Fuengirola, Espagne
depuis
$865,263
;
37
Laisser une demande
ID: 27927
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Ville
    Fuengirola

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements Dans une Résidence Exceptionnelle Dans une Zone Prestigieuse à Fuengirola

Les appartements sont situés à Fuengirola, une station touristique située entre les autres villes célèbres de Benalmadena et Mijas. Fuengirola abrite toutes les commodités telles que des bars, des centres sportifs, des boîtes de nuit et des restaurants.

Les appartements à vendre à Fuengirola sont situés dans une zone limitrophe de Benalmadena. Ils se trouvent également à 15 minutes de l'aéroport de Malaga.

Les appartements luxueux sont situés dans une résidence composée d'appartements de 2 et 3 chambres. La résidence offre des vues uniques sur la mer grâce à sa localisation sur une colline. Elle comprend des jardins communs, une piscine extérieure, un club sportif avec des piscines, des courts de tennis et un SPA avec des piscines intérieures chauffées.

Les appartements sont conçus selon un concept d'espace ouvert qui maximise les avantages de la lumière naturelle.


AGP-00623

Localisation sur la carte

Fuengirola, Espagne
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Appartements modernes à proximité des commodités à Estepona, Malaga
Estepona, Espagne
depuis
$523,867
Complexe résidentiel BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Espagne
depuis
$314,980
Immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$818,174
Immeuble Appartements modernes avec jardins privés à Ciudad Quesada
Rojales, Espagne
depuis
$349,637
Immeuble Maisons Avec Vue Sur Mer dans le Cadre Naturel d'Estepona
Estepona, Espagne
depuis
$847,604
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Luxueuse Vue Mer à Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$865,263
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Afficher tout Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Immeuble Appartements Vue Mer dans un Projet de Luxe à Fuengirola
Fuengirola, Espagne
depuis
$935,896
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
Appartements Prestigieux Avec Vue Sur Mer à Fuengirola Les appartements sont dans un projet prestigieux situé dans un quartier privilégié de Fuengirola entre Benalmadena. La région a le droit à la renommée d'offrir de larges options d'équipements. De plus, le climat méditerranéen ensoleillé …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$853,490
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Afficher tout Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone
Sabadell, Espagne
depuis
$299,016
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Appartements à Sabadell avec piscine et parking dans un cadre urbain paisible Le quartier de Covadonga est réputé pour son environnement urbain calme et offre la proximité de toutes les commodités du quotidien, des écoles, des transports et des espaces verts. Le projet est à quelques pas des…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
23.10.2024
«Il m’a fallu presque 3 ans pour récupérer mon appartement. » Comment des squatteurs en Espagne s'emparent de maisons : commentaire d'un avocat et histoire vraie
Afficher toutes les publications