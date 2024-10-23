  1. Realting.com
  Appartement dans un nouvel immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga

Appartement dans un nouvel immeuble Maisons résidentielles côtières avec solariums et piscine à Malaga

Casares, Espagne
depuis
$540,348
;
17
ID: 27646
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

  • Pays
    Espagne
  • État
    Andalousie
  • Région
    Costa del Sol Occidental
  • Village
    Casares

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Maisons résidentielles neuves avec solariums et terrasses à Casares Costa

Casares Costa est une charmante région côtière de la municipalité de Casares, alliant tradition andalouse et art de vivre méditerranéen. Réputée pour ses plages de sable, son ambiance paisible et sa beauté naturelle, la région offre un équilibre idéal entre détente et accessibilité. Elle abrite des clubs de plage, des restaurants et des sentiers pittoresques, tout en conservant un caractère résidentiel paisible. Plusieurs parcours de golf prestigieux sont également à proximité, offrant des conditions idéales pour les loisirs et l'investissement.

Ces maisons exclusives à vendre à Malaga sont situées dans un quartier calme et bien desservi de Casares Costa. Elles se trouvent à 13 km du luxueux port de plaisance de Sotogrande, à 15 km de la pittoresque ville d'Estepona et à 38 km de Marbella, haut lieu de la gastronomie, du shopping et de la vie nocturne.

Le complexe offre de nombreux équipements communs tels que des piscines extérieures, une salle de sport entièrement équipée, un sauna et un hammam traditionnels, des espaces de coworking et même un simulateur de golf. C'est une excellente option pour un confort de vie optimal et une valeur à long terme.

Ce nouveau complexe résidentiel comprend 99 appartements modernes de 2 et 3 chambres. Les logements du rez-de-chaussée bénéficient de jardins privés, tandis que les penthouses offrent de spacieux solariums et une vue panoramique sur la mer. Chaque unité dispose de grandes terrasses aménagées pour la vie en extérieur.


AGP-00995

