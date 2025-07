Complexe résidentiel Allonbay Urban

Découvrez Villajoyosa dans notre nouveau complexe résidentiel situé au cœur de la ville, à quelques pas de la plage centrale. Ici vous trouverez des appartements avec 1, 2 et 3 chambres, offrant une vue sur la mer et le confort central.

Le complexe dispose de nouveaux appartements, duplex et penthouses construits avec des matériaux de haute qualité tels que l'isolation thermique, l'énergie aérothermique et la climatisation. Chaque résidence est équipée de cuisines et de salles de bains entièrement équipées. Le design inégalé est complété par de grandes terrasses, qui offrent une vue magnifique sur la mer. Tous les appartements blancs élégants ont seulement six étages et sont entourés de vastes espaces verts, offrant une à quatre chambres avec des espaces de vie spacieux.