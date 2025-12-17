  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Marbella
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

maisons
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$1,28M
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$794,629
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$853,490
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
OneOne
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Afficher tout Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Marbella, Espagne
depuis
$974,554
L'année de construction 2029
Appartements luxueux et élégants en parfaite harmonie à Marbella Marbella est l'une des destinations les plus prisées d'Europe, réputée pour son mélange unique de style de vie méditerranéen, d'atmosphère cosmopolite et de beauté naturelle. Avec son ensoleillement toute l'année, ses parcours …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Afficher tout Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Marbella, Espagne
depuis
$939,849
L'année de construction 2029
Appartements luxueux et élégants en parfaite harmonie à Marbella Marbella est l'une des destinations les plus prisées d'Europe, réputée pour son mélange unique de style de vie méditerranéen, d'atmosphère cosmopolite et de beauté naturelle. Avec son ensoleillement toute l'année, ses parcours …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$665,134
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$587,437
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$684,581
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$1,35M
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Afficher tout Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Marbella, Espagne
depuis
$707,787
L'année de construction 2029
Appartements luxueux et élégants en parfaite harmonie à Marbella Marbella est l'une des destinations les plus prisées d'Europe, réputée pour son mélange unique de style de vie méditerranéen, d'atmosphère cosmopolite et de beauté naturelle. Avec son ensoleillement toute l'année, ses parcours …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Afficher tout Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Marbella, Espagne
depuis
$580,153
L'année de construction 2029
Appartements luxueux et élégants en parfaite harmonie à Marbella Marbella est l'une des destinations les plus prisées d'Europe, réputée pour son mélange unique de style de vie méditerranéen, d'atmosphère cosmopolite et de beauté naturelle. Avec son ensoleillement toute l'année, ses parcours …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Afficher tout Complexe résidentiel Marbella, Spain
Complexe résidentiel Marbella, Spain
Marbella, Espagne
depuis
$502,776
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 2
Surface 120–550 m²
5 objets immobiliers 5
Complexe résidentiel de nouvelle construction avec une infrastructure exceptionnelle comme un excellent hôtel 5 étoiles. Première ligne de mer. Entouré de paysages pittoresques et de terrains de golf
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Villa
500.0 – 550.0
1,94M – 3,52M
Agence
Marbella Company Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Afficher tout Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Immeuble Appartements près de Puerto Banús avec rooftop à débordement
Marbella, Espagne
depuis
$1,18M
L'année de construction 2027
Appartements avec solariums et piscine à débordement à San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara est l'un des quartiers les plus authentiques et accueillants de Marbella, alliant le charme d'une ville andalouse traditionnelle au confort d'une vie moderne. Son centre-ville animé, ses larg…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Afficher tout Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Immeuble Appartements à Marbella avec harmonie intérieur-extérieur
Marbella, Espagne
depuis
$927,869
L'année de construction 2029
Appartements luxueux et élégants en parfaite harmonie à Marbella Marbella est l'une des destinations les plus prisées d'Europe, réputée pour son mélange unique de style de vie méditerranéen, d'atmosphère cosmopolite et de beauté naturelle. Avec son ensoleillement toute l'année, ses parcours …
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller