Appartement dans un nouvel immeuble Appartements élégants à Sabadell, Barcelone

Sabadell, Espagne
depuis
$450,878
15
ID: 27707
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Espagne
  • État
    Catalogne
  • Région
    Vallais-Occidental
  • Ville
    Sabadell

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    5

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements à Sabadell avec piscine et parking dans un cadre urbain paisible

Le quartier de Covadonga est réputé pour son environnement urbain calme et offre la proximité de toutes les commodités du quotidien, des écoles, des transports et des espaces verts. Le projet est à quelques pas des supermarchés, des commerces de proximité, des parcs et de la gare. Il offre un accès rapide à Barcelone par les transports en commun ou l'autoroute.

Les appartements à vendre à Barcelone sont situés à Sabadell, à 250 m de la gare de Sabadell Centre, à 2,4 km de la zone commerciale et du centre commercial Eix Macià, et à 2,5 km du Parc de Catalunya.

Le projet comprend 52 appartements, un parking souterrain et des caves, et est construit selon des normes d'efficacité énergétique élevées. Le complexe dispose d'un jardin paysager commun, d'une piscine clôturée et d'un garage intérieur avec pré-installation pour la recharge des véhicules électriques.

Chaque appartement est équipé de cuisines ouvertes avec appareils intégrés, d'un système de chauffage et de refroidissement aérothermique via une distribution d'air canalisée, de salles de bains privatives avec douches ou baignoires, de terrasses ou balcons privés, d'un espace buanderie conçu pour abriter laveuse/sécheuse et unité de système aérothermique, système d'alarme intelligent en option avec accès à distance.


Sabadell, Espagne
