Appartement dans un nouvel immeuble Allure Calpe est un complexe résidentiel urbain de luxe

depuis
$821,744
T.V.A.
;
14 1
ID: 33120
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/12/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  Pays
    Espagne
  État
    Communauté Valencienne
  Ville
    Calp

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  Classe
    Classe
    Classe affaire
  Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    16

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  Parking

Caractéristiques extérieures:

  Piscine
  Gym
  Zone clôturée
  Ascenseur

En plus

  Société de gestion

À propos du complexe

Allure Calpe est un complexe résidentiel urbain de luxe situé dans un emplacement privilégié de Calpe, avec vue sur la mer et le Parc Naturel des Salines. Le projet propose des appartements de luxe de deux et trois chambres, ainsi que de spectaculaires penthouses, tous conçus selon des critères innovants et durables, entourés de plus de 3 500 m² d’espaces verts et de services communs haut de gamme.

Les appartements se distinguent par un design intérieur unique :
— revêtements de sol grand format (120×120),
— placards entièrement équipés,
— salles de bains complètes avec revêtements muraux 120×270,
— cuisines entièrement équipées avec électroménagers Miele,
— système de climatisation à haute efficacité Mitsubishi Electric (chauffage par le sol, climatisation chaud/froid, eau chaude sanitaire),
— stores motorisés,
— système domotique,
— système d’alarme,
— pré-installation pour borne de recharge de véhicule électrique,
— garage et cave.

Les espaces communs portent l’expérience résidentielle à un niveau supérieur, en combinant exclusivité, bien-être et loisirs. Au dixième étage, un élégant espace intérieur commun offre une zone de détente exceptionnelle avec piscine chauffée et vues panoramiques, ainsi qu’un sauna et une salle de sport entièrement équipée.

Le complexe dispose également de 3 500 m² d’espaces extérieurs, comprenant :
— piscine pour adultes,
— piscine pour enfants,
— piscine d’entraînement chauffée,
— jacuzzi,
— terrain de padel,
— pool bar,
— stationnement pour vélos électriques,
— espace yoga et pilates,
— zone zen,
— vastes jardins paysagers et terrasses.

Localisation sur la carte

Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

