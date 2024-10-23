Appartement dans un nouvel immeuble Allure Calpe est un complexe résidentiel urbain de luxe

Allure Calpe est un complexe résidentiel urbain de luxe situé dans un emplacement privilégié de Calpe, avec vue sur la mer et le Parc Naturel des Salines. Le projet propose des appartements de luxe de deux et trois chambres, ainsi que de spectaculaires penthouses, tous conçus selon des critères innovants et durables, entourés de plus de 3 500 m² d’espaces verts et de services communs haut de gamme.

Les appartements se distinguent par un design intérieur unique :

— revêtements de sol grand format (120×120),

— placards entièrement équipés,

— salles de bains complètes avec revêtements muraux 120×270,

— cuisines entièrement équipées avec électroménagers Miele,

— système de climatisation à haute efficacité Mitsubishi Electric (chauffage par le sol, climatisation chaud/froid, eau chaude sanitaire),

— stores motorisés,

— système domotique,

— système d’alarme,

— pré-installation pour borne de recharge de véhicule électrique,

— garage et cave.

Les espaces communs portent l’expérience résidentielle à un niveau supérieur, en combinant exclusivité, bien-être et loisirs. Au dixième étage, un élégant espace intérieur commun offre une zone de détente exceptionnelle avec piscine chauffée et vues panoramiques, ainsi qu’un sauna et une salle de sport entièrement équipée.

Le complexe dispose également de 3 500 m² d’espaces extérieurs, comprenant :

— piscine pour adultes,

— piscine pour enfants,

— piscine d’entraînement chauffée,

— jacuzzi,

— terrain de padel,

— pool bar,

— stationnement pour vélos électriques,

— espace yoga et pilates,

— zone zen,

— vastes jardins paysagers et terrasses.