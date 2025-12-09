  1. Realting.com
  2. Espagne
  3. Callosa de Segura
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Torrevieja
11
Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Montrer plus
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Complexe résidentiel Innova Sun
Callosa de Segura, Espagne
depuis
$270,553
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 76–87 m²
2 objets immobiliers 2
Le complexe est situé à Orihuela Costa — Il s'agit d'une station balnéaire pittoresque faisant partie de la Costa Blanca espagnole. Ici, vous pourrez profiter du paysage méditerranéen original - vallées, pinèdes et chênaies, prairies riches en arômes de diverses plantes odorantes. Les lacs s…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
76.0
302,623
Maison
87.0
407,260
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Complexe résidentiel Amaneser X
Callosa de Segura, Espagne
depuis
$276,572
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 75–76 m²
3 objets immobiliers 3
Le complexe résidentiel Amanecer X se compose de 108 appartements avec de grandes terrasses. 108 appartements avec 2 chambres et 2 salles de bains. 8 blocs divisés en rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage et penthouses avec terrasse solarium privée. Chacun avec son propre ascenseur …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
75.0 – 76.0
316,590 – 382,934
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Complexe résidentiel CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Espagne
depuis
$239,562
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 1
Surface 75–77 m²
3 objets immobiliers 3
Apartments avec deux chambres et deux salles de bains. à quelques mètres de tous nos services: supermarché, restaurants, pharmacie, Corte pour le tennis Padl, bowling anglais, champ de golf ... La finition de la plus haute qualité. Une grande zone publique avec une piscine
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
75.0 – 77.0
267,588 – 337,424
Agence
EspanaTour
Laisser une demande
OneOne
Sur la carte
Realting.com
Aller