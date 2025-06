Le complexe résidentiel INFINIUM III est situé dans le prestigieux quartier de Saladar à Calpe, à proximité de la célèbre plage Arenal Bol et du centre-ville animé. Cet emplacement exceptionnel permet aux résidents de profiter de tous les avantages de la vie côtière tout en ayant facilement accès à toutes les infrastructures et services nécessaires.

Tous les appartements du complexe se distinguent par la présence de grandes terrasses privées et de grandes fenêtres qui assurent une pénétration maximale de la lumière naturelle, créant une atmosphère lumineuse et confortable. Les intérieurs sont soigneusement conçus pour assurer le plus haut niveau de confort et de fonctionnalité.