Complejo residencial Pre-Launch! Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex.

Ciudadanía turca por inversión inmobiliaria!

Avrupa Residence Oryapark del desarrollador líder de Estambul Artaş İnşaat Group es un formato moderno de vida, inversión y negocio en un complejo.

¡Pre-Launch!

¡Ya aceptamos reservas!

Comprar apartamentos a los precios más bajos - antes del inicio oficial de ventas!

Apartamentos 1 + 1 de 340.000 USD

Apartamentos 2 + 1 desde 456.000 USD

Paquete de apartamentos 1+1 > 1+1 - 646.000 USD

El proyecto se encuentra en el distrito de Umranie, a pocos minutos del Centro Financiero de Estambul, así como centros comerciales, escuelas internacionales, hospitales y centros de negocios, haciendo de Avrupa Residence Oryapark una opción ideal tanto para familias como para profesionales.

Cerca de la carretera Schiele ofrece acceso rápido a las principales zonas comerciales y residenciales como Atashehir, Kadyköy y Usküdar, y la línea de metro M5 Usküdar-Umranie-Cheköy se encuentra a pocos minutos, dando a los residentes fácil acceso a cualquier lugar de la ciudad.

El proyecto está situado en una superficie de 8.980 m2, el complejo consta de 2 bloques, 21 y 31 pisos de altura, un total de 317 apartamentos con un diseño de 1 + 1 y 2 + 1.

Todos los apartamentos están alquilados con un acabado completo, que se realizará de acuerdo con los más altos estándares de calidad de los materiales premium.

Fin de la construcción: 4o trimestre 2026 objetivos.



Infraestructura:

Zonas de senderismo

Zonas de descanso

piscina

Fitness Center

Playground

Tiendas y cafeterías

Estacionamiento cubierto

Seguridad 24 horas

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos.