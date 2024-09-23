  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Ümraniye
  4. Complejo residencial Pre-Launch! Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex.

Complejo residencial Pre-Launch! Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex.

Umraniye, Turquía
de
$340,000
BTC
4.0442323
ETH
211.9755064
USDT
336 152.7319825
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
8
Dejar una solicitud
ID: 33089
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Ümraniye
  • Metro
    Yamanevler (~ 800 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Ciudadanía turca por inversión inmobiliaria!

Avrupa Residence Oryapark del desarrollador líder de Estambul Artaş İnşaat Group es un formato moderno de vida, inversión y negocio en un complejo.

¡Pre-Launch!
¡Ya aceptamos reservas!
Comprar apartamentos a los precios más bajos - antes del inicio oficial de ventas!

  • Apartamentos 1 + 1 de 340.000 USD
  • Apartamentos 2 + 1 desde 456.000 USD
  • Paquete de apartamentos 1+1 > 1+1 - 646.000 USD

El proyecto se encuentra en el distrito de Umranie, a pocos minutos del Centro Financiero de Estambul, así como centros comerciales, escuelas internacionales, hospitales y centros de negocios, haciendo de Avrupa Residence Oryapark una opción ideal tanto para familias como para profesionales.

Cerca de la carretera Schiele ofrece acceso rápido a las principales zonas comerciales y residenciales como Atashehir, Kadyköy y Usküdar, y la línea de metro M5 Usküdar-Umranie-Cheköy se encuentra a pocos minutos, dando a los residentes fácil acceso a cualquier lugar de la ciudad.

El proyecto está situado en una superficie de 8.980 m2, el complejo consta de 2 bloques, 21 y 31 pisos de altura, un total de 317 apartamentos con un diseño de 1 + 1 y 2 + 1.

Todos los apartamentos están alquilados con un acabado completo, que se realizará de acuerdo con los más altos estándares de calidad de los materiales premium.

Fin de la construcción: 4o trimestre 2026 objetivos.


Infraestructura:

  • Zonas de senderismo
  • Zonas de descanso
  • piscina
  • Fitness Center
  • Playground
  • Tiendas y cafeterías
  • Estacionamiento cubierto
  • Seguridad 24 horas

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos.

Localización en el mapa

Umraniye, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in the SPA complex Crystal Garden for residence permit.
Alanya, Turquía
de
$230,711
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en el Centro de Mahmutlar, Alanya
Muratpasa, Turquía
de
$141,267
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$1,36M
Complejo residencial Luxury residential complex with sea and lake view, Büyükçekmece, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
de
$220,625
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Muratpasa, Turquía
de
$251,497
Está viendo
Complejo residencial Pre-Launch! Apartments in the Avrupa Residence Oryapark complex.
Umraniye, Turquía
de
$340,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos Istanbul Kagithane Apartment Complex
Edificio de apartamentos Istanbul Kagithane Apartment Complex
Edificio de apartamentos Istanbul Kagithane Apartment Complex
Edificio de apartamentos Istanbul Kagithane Apartment Complex
Edificio de apartamentos Istanbul Kagithane Apartment Complex
Mostrar todo Edificio de apartamentos Istanbul Kagithane Apartment Complex
Edificio de apartamentos Istanbul Kagithane Apartment Complex
Kagithane, Turquía
de
$129,076
Por qué esta propiedad؟ Pequeños apartamentos en Estambul en venta con planes de pago fáciles. Adyacente a una de las calles comerciales más famosas de Estambul. Una ubicación central cerca de los principales centros de transporte de la ciudad. Adecuado para aquellos que buscan una residenc…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Oba, Turquía
de
$692,738
La residencia cuenta con un club, piscinas para niños y adultos, una zona verde ajardinada, un centro comercial, un aparcamiento cubierto, un gimnasio, una sauna, un hamam y un baño de vapor, una sala de estar, una sala de juegos para niños.Terminación - Septiembre, 2025.Instalaciones y equi…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Erdemli, Turquía
de
$56,875
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Oferta de nuestra empresa - 20% de descuento en apartamentos en este proyecto!El complejo residencial ofrece comodidad y comodidades modernas en la pintoresca zona de Tomuk.El complejo está situado en una superficie de 3.911 m2 y consta de dos bloques, los apartamentos 1 + 1 y 2 + 1 están en…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones