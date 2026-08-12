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Adosados del mar en Venta en Turquía

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Adosado Adosado 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
Casas con Vistas al Mar, Piscinas Privadas y Jardines en Bodrum, Turquía Estas casas con vis…
$799,000
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Milas, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Número de plantas 3
Villas con Hogar Inteligent en Proyecto Galardonado en Bodrum Adabükü Las villas del proyect…
$2,27M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kestel, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kestel, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
En el tipo de pago estándar; 40% de pago inicial y 6 meses de plazos están disponibles, pero…
$378,077
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 3 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 4
El complejo, completado en 2025 en el Centro Antalya, consta de dos bloques. Se encuentra a …
$150,063
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Número de plantas 4
El complejo, completado en 2025 en el Centro Antalya, consta de dos bloques. Se encuentra a …
$116,178
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Adosado Adosado 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 2
El complejo, construido en Antalya / Kundu en 2025, fue construido por una de las principale…
$156,128
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
We are proud to present to you a wonderful project in the Konaklı region. It is only 300 met…
$311,659
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Precio en demanda
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Adosado Adosado 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Número de plantas 2
Our new project is located in Alania Konakly, 300 meters from the sea. The area of ​​the sit…
$311,110
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Agencia
Alanya-home
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Türkçe

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