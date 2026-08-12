Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Residencial
  4. Casa grande
  5. Vistas al mar

Mansiones del mar en venta en Turquía

;
Aegean Region
3
Mugla
3
Bodrum
3
Casa grande Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Casa grande 10 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 10 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 5 000 m²
Número de plantas 3
Villa en venta ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Turquía broker commission free for buyerDescripci…
$15,02M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Casa grande 8 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 8 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 498 m²
Número de plantas 1
Villas independientes con vistas al mar, amplios jardines y piscinas en Bodrum Las villas es…
$2,10M
Dejar una solicitud
Casa grande 15 habitaciones en Fatih, Turquía
Casa grande 15 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 15
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 9
Área 850 m²
Número de plantas 3
Mansión Histórica en Fatih con Vistas al Mar Restorable para Grandes Inversiones La mansión …
$2,05M
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Casa grande 10 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 10 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 825 m²
Número de plantas 2
Casa de Lujo con Vista al Mar junto a Yalıkavak Marina en Bodrum Esta casa en venta se encue…
$13,98M
Dejar una solicitud
Casa grande 9 habitaciones en Incekum, Turquía
Casa grande 9 habitaciones
Incekum, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Esta excepcional villa de 8 dormitorios, situada en la zona más codiciada de Incekum, ofrece…
$1,36M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir