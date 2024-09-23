Piso en edificio nuevo Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul

Apartamentos en un proyecto integral de vivienda en Şişli, Estambul

Este proyecto integral está ubicado en Şişli, uno de los distritos más desarrollados del lado europeo de Estambul. La zona es uno de los distritos con mayor valor de la tierra en Estambul. Experimenta un gran tráfico peatonal durante todo el día y está cerca de todos los servicios diarios y sociales, como metro, metrobús, parques, transporte público, mercados, centros de salud, bancos, senderos para caminar, cafés, restaurantes, teatros, cines y bares.

Los apartamentos en venta en Şişli, Estambul, están a 200 metros de la parada de metrobús, a 100 metros de la parada de autobús, a 150 metros de la plaza Mecidiyeköy y del metro, a 2,9 km de Nişantaşı, a 4,4 km de Etiler, a 1 km del centro comercial Zorlu, a 6,5 ​​km de Vadi Istanbul, a 6,7 ​​km de la terminal de autobuses de Alibeyköy, a 3,2 km de Maslak, a 8,5 km de la plaza Sultanahmet, a 1,2 km del centro comercial Cevahir, a 4,4 km de la plaza Taksim y a 38,4 km del aeropuerto de Estambul.

El proyecto integral con arquitectura horizontal cubre una superficie de parcela de 6.000 m². El proyecto consta de 4 bloques y un total de 127 apartamentos. Los bloques del proyecto tienen 4 plantas de altura y presentan una arquitectura horizontal. El proyecto incluye servicios como sauna, spa, baño turco, piscina ornamental, piscina cubierta, piscina infantil, gimnasio, estacionamiento cubierto, senderos para caminar, cafeterías y centros comerciales, servicios de limpieza y recepción, área de juegos para niños, seguridad las 24 horas, los 7 días de la semana y cámaras de seguridad.

El proyecto ofrece tipos de apartamentos que incluyen unidades de 1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios, dúplex de 2 dormitorios y dúplex de 3 dormitorios. Los apartamentos, conocidos por su calidad, elegancia y espaciosas áreas de estar, están equipados con puertas de entrada de acero, pisos laminados y cerámicos, gabinetes de cocina de madera maciza, electrodomésticos de cocina empotrados, cabinas de ducha, ventanas y puertas de balcón de PVC con doble acristalamiento, sistemas de hogar inteligente y un sistema satelital central.

IST-01600