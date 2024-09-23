  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Sisli
  Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul

Piso en edificio nuevo Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul

Sisli, Turquía
de
$61,674
;
12
ID: 28113
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Sisli
  • Metro
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 800 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en un proyecto integral de vivienda en Şişli, Estambul

Este proyecto integral está ubicado en Şişli, uno de los distritos más desarrollados del lado europeo de Estambul. La zona es uno de los distritos con mayor valor de la tierra en Estambul. Experimenta un gran tráfico peatonal durante todo el día y está cerca de todos los servicios diarios y sociales, como metro, metrobús, parques, transporte público, mercados, centros de salud, bancos, senderos para caminar, cafés, restaurantes, teatros, cines y bares.

Los apartamentos en venta en Şişli, Estambul, están a 200 metros de la parada de metrobús, a 100 metros de la parada de autobús, a 150 metros de la plaza Mecidiyeköy y del metro, a 2,9 km de Nişantaşı, a 4,4 km de Etiler, a 1 km del centro comercial Zorlu, a 6,5 ​​km de Vadi Istanbul, a 6,7 ​​km de la terminal de autobuses de Alibeyköy, a 3,2 km de Maslak, a 8,5 km de la plaza Sultanahmet, a 1,2 km del centro comercial Cevahir, a 4,4 km de la plaza Taksim y a 38,4 km del aeropuerto de Estambul.

El proyecto integral con arquitectura horizontal cubre una superficie de parcela de 6.000 m². El proyecto consta de 4 bloques y un total de 127 apartamentos. Los bloques del proyecto tienen 4 plantas de altura y presentan una arquitectura horizontal. El proyecto incluye servicios como sauna, spa, baño turco, piscina ornamental, piscina cubierta, piscina infantil, gimnasio, estacionamiento cubierto, senderos para caminar, cafeterías y centros comerciales, servicios de limpieza y recepción, área de juegos para niños, seguridad las 24 horas, los 7 días de la semana y cámaras de seguridad.

El proyecto ofrece tipos de apartamentos que incluyen unidades de 1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios, dúplex de 2 dormitorios y dúplex de 3 dormitorios. Los apartamentos, conocidos por su calidad, elegancia y espaciosas áreas de estar, están equipados con puertas de entrada de acero, pisos laminados y cerámicos, gabinetes de cocina de madera maciza, electrodomésticos de cocina empotrados, cabinas de ducha, ventanas y puertas de balcón de PVC con doble acristalamiento, sistemas de hogar inteligente y un sistema satelital central.


Localización en el mapa

Sisli, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

